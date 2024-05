Rallye automobile : les organisateurs du Terre de Découverte veulent confirmer le succès de la première édition

Les membres de l’écurie Défi racing reconduisent uneformule semblable àcelle de l’an dernier pour l’épreuve qui aura lieu les 14 et 15 septembre.

La deuxième édition du rallye Terre de Découverte, programmée les 14 et 15 septembre, comptera peu de modifications par rapport à la précédente. L’écurie Défi racing, organisatrice de l’événement, a choisi de reconduire dans les grandes lignes ce qui a été mis en place l’an dernier. « Les pilotes ont été unanimes sur tous les points de l’épreuve, que ce soit les spéciales, les liaisons relativement courtes et la possibilité de voir la course du parc d’assistance », a rapporté Yves Sanhes, le président de l’écurie.

Le dirigeant était présent à Cransac, samedi 25 mai, entouré d’élus locaux, venus apporter leur soutien à l’épreuve, alors que des riverains avaient manifesté contre sa tenue avant la première édition. « Ce sont tous ces soutiens mais également ceux des partenaires et des sponsors qui nous motivent à continuer et à aller de l’avant », a glissé Yves Sanhes.

Format régional

Il a aussi détaillé les quelques modifications de l’édition à venir. « Nous restons sur le format régional et les 40 kilomètres maximum de spéciales qui vont avec, a précisé le président. Nous avons repris les deux spéciales de l’édition précédente en y apportant de légères modifications. Nous avons également interversé l’ordre des spéciales et celle du samedi sera disputé le dimanche et vice versa. » Il y aura ainsi deux passages sur la spéciale 1 le samedi et trois sur la spéciale 2 le dimanche.

Du côté des pilotes, l’organisation espère faire bien mieux que lors de la précédente édition, qui avait réuni un plateau de qualité de 79 modernes et 10 véhicules historiques.

"Tout est fait pour rouler à moindre frais"

« Afin de toucher un maximum de monde, tout est fait pour rouler à moindre frais, assistance et course sur le même site, parc fermé à quelques hectomètres, et surtout des spéciales qui ne sont pas cassantes, où on peut rouler en sécurité vu la largeur des pistes, a complété Yves Sanhes. Il y a une partie commune aux spéciales où nous sommes passés à cinq reprises l’an passé, et à la fin le terrain n’était pratiquement pas dégradé. L’an passé de nombreux pilotes, 37% exactement, ont fait ici leurs premiers tour de roue sur terre et nous espérons que cela va continuer. »

Pour le public, venu en nombre l’an passé, il y aura de nouveaux trois zones dédiées où ils pourront voir de longs passages, dont une du côté de Combes qui permet de voir un secteur particulièrement spectaculaire. Il accueillera également des animations organisées par les associations locales, qui proposeront aussi rafraîchissements et nourriture. Il convient de rappeler qu’en dehors de ces zones, tout le reste du parcours est interdit aux spectateurs.

Par ailleurs, de nombreuses animations auront lieu au long du week-end, dont un grand repas le samedi soir qui réunira pilotes, bénévoles et spectateurs.