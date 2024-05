Réseaux sociaux et tabac : un duo explosif (et néfaste) pour les jeunes générations ?

(ETX Daily Up) - Alors que plusieurs pays européens, dont la France, ont annoncé tout mettre en oeuvre pour créer la toute première génération sans tabac, ces plans pourraient être contrecarrés par l'exposition continue des plus jeunes aux plateformes et médias digitaux. Réseaux sociaux, plateformes de streaming, jeux vidéo en ligne… Certains des contenus présentés seraient susceptibles d'influencer la consommation de tabac des jeunes adultes, comme le révèle une nouvelle étude.

Les nouvelles générations sont au centre de la Journée mondiale sans tabac 2024, dont le thème n'est autre que "la protection des jeunes contre l’ingérence de l’industrie du tabac", comme l'a récemment annoncé l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Une marche sera orchestrée dans de nombreuses villes à travers le monde, tandis que plusieurs hashtags, dont #TobaccoExposed, permettront aux jeunes de s'exprimer sur le sujet via les réseaux sociaux. Une thématique qui n'a pas été choisie au hasard puisqu'un récent rapport publié par l'autorité sanitaire mondiale et l'organisme Stop estimait à 37 millions le nombre de jeunes âgés de 13 à 15 ans consommant du tabac dans le monde.

Reste qu'à l'approche de cette Journée mondiale, organisée le 31 mai, la Ligue contre le cancer lève le voile sur les résultats d’une enquête qui montre que les jeunes générations surfent sur des plateformes qui les exposent plus qu'il ne le faudrait au tabagisme. Menée par YouGov auprès de plus de 1.000 Français âgés de 18 à 34 ans, l'étude révèle notamment que plus de huit sondés sur dix (85%) avouent avoir déjà été exposés à des contenus, quels qu'ils soient, mettant en scène du tabac au cours des six derniers mois. Les différents canaux des plateformes et médias digitaux sont concernés, à commencer par les réseaux sociaux (63%), les plateformes de streaming (52%), ou encore les jeux vidéo en ligne (39%).

"La consommation de tabac constitue la première cause de mortalité évitable, avec 75.000 décès, dont 45.000 par cancer, chaque année en France. Si le tabagisme des jeunes a tendance à baisser - nous ne pouvons que nous en réjouir - on constate par cette enquête que les plateformes digitales constituent une source de mise en valeur du produit, [donnant] envie aux jeunes de fumer. Les plateformes et les producteurs de contenus portent collectivement la responsabilité de cette incitation alors qu’ils devraient tout faire pour en protéger les jeunes", indique le Dr Emmanuel Ricard, délégué au service de prévention et promotion du dépistage de la Ligue contre le Cancer.

Les plus jeunes davantage exposés

Au regard des réponses des sondés, il apparaît que la génération Z est la plus exposée à ce type de contenus. Les 18-24 ans sont ainsi 93% à en avoir visionnés, toutes plateformes confondues, au cours des six derniers mois, contre 81% des 25-34 ans. Cela ne s'arrête pas là puisque plus d'un tiers des 18-24 ans (37%) avouent trouver "attrayants" les acteurs, influenceurs, et autres personnages de jeux vidéo qui fument dans ces contenus. Mais le plus étonnant - et le plus effrayant - demeure le fait que 56% d'entre eux déclarent avoir envie de fumer après avoir vu ces publications et vidéos, contre 40% des 25-34 ans.

Ce n'est pas la première fois que les réseaux sociaux sont pointés du doigt quant à l'impact qu'ils peuvent avoir sur la consommation de tabac des plus jeunes générations. Une étude menée par des chercheurs de la Boston University School of Public Health, publiée en avril dernier dans Addictive Behaviors, suggérait que les médias sociaux pouvaient favoriser l'initiation au tabac. Il en ressortait notamment que les jeunes n'ayant jamais consommé de tabac et utilisant quotidiennement les réseaux sociaux étaient significativement plus susceptibles (+67%) de commencer à fumer au bout de seulement… un an.

*Cette enquête a été réalisée en ligne en mai 2024, en France, sur la base de cinq questions fermées, sur le panel propriétaire de YouGov France, dont les membres ont accepté de participer à des enquêtes en ligne et ont reçu une invitation par courrier électronique avec un lien vers l'enquête. La définition de l'échantillon de 1.002 répondants de 18 à 34 ans a été établie afin de fournir un échantillon représentatif de la population française.