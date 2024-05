Villefranche-de-Rouergue : commissariat municipal, quais, espaces culturels... Le point sur les achats et les ventes de biens

Lors du conseil municipal de lundi soir, la majorité a fait le point sur l’ensemble des acquisitions et cessions de biens depuis le début du mandat.

Trente-quatre biens achetés ou régularisés depuis le début du mandat, pour un total de 1,76 million. C’est le bilan présenté, ce lundi, lors du conseil municipal.

Services publics

Parmi les gros projets d’acquisition, l’immeuble situé au 12 rue Camille-Roques (180 000 €) pour y installer le commissariat municipal, actuellement en travaux. Dans cette logique, la mairie a acheté quatre autres immeubles, en bastide, pour favoriser le retour des services publics. Parmi les projets, des bureaux pour l’inspection académique, pour de la e-formation, et un bâtiment pour héberger les jeunes actifs qui arrivent sur le territoire, au niveau de l’ancienne boutique Yves Rocher. Le propriétaire vient d’être exproprié pour accélérer les démarches.

Les associations

Trois autres biens ont été achetés pour y accueillir des associations, dont les Espaces culturels rue Prestat, ou encore l’Atelier Blanc, au 21 rue de la République (178 000 euros), avec un début de travaux en 2025. Concernant le sport, la Maison des sports, qui accueille la salle de musculation du rugby XIII, et une salle de convivialité, qui doit être un lieu de vie pour l’ensemble des associations sportives du stade Henri-Lagarde, a été acquise pour près de 200 000 euros.

Aérer la ville

Autre projet important pour la commune, l’aération du cœur de ville. Depuis 2019, huit biens ont été acquis en bastide pour qu’ils puissent être détruits. L’achat le plus conséquent est la CPAM (165 000 €), pour créer une zone d’aménagement avec un parking et un square. Autre aménagement, celui de la placette rue Prestat, dont les travaux ont pris fin en 2023.

Les quais

C’est un aménagement attendu de longue date par les Villefranchois. À partir de l’été 2025, une guinguette doit voir le jour sur les quais. La mairie a régularisé la propriété au niveau des anciens bains douches, qui accueillera ce lieu de vie. Le propriétaire a été trouvé et des activités nautiques de pédalos ou barques devraient être proposées, même s’il n’est pas possible de s’y baigner. Autre projet de l’autre côté des berges, l’aménagement d’un parking quai du Temple, après le rachat du terrain d’Enedis (150 000 €). Les travaux sont prévus en 2025, après ceux de la place Fontanges. Dernier achat conséquent, pour 130 000 €, l’ancien moulin de Colonges afin d’aménager la place Fontanges et de limiter les risques d’inondations. L’étang sera aussi aménagé.

Pour la section renouvellement urbain, la mairie a acheté sept biens, qui devraient être restaurés.Pour améliorer la voirie, une maison en face du magasin Action a été acquise pour 43 000 euros, afin de créer un rond-point au niveau du carrefour.

Les ventes

Concernant les cessions, la municipalité a vendu 12 biens depuis 2020, pour un montant de 727 800 euros. Trois autres biens sont actuellement en vente.