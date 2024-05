YouTube lance plus de 75 jeux mobiles sur son application

(ETX Daily Up) - Les jeux vidéo sur mobile ont le vent en poupe et les plateformes de vidéo en ligne ne sont pas en reste. YouTube, le géant de la vidéo en ligne, a récemment annoncé l'extension de plus de 75 jeux sur son application. Une manière de booster l'engagement en ligne ?

Plus de 90% des adolescents âgés de 13 à 17 ans jouent à des jeux vidéo au moins une fois par semaine, que ce soit sur console, ordinateur ou mobile. Ce chiffre est légèrement supérieur à celui des adultes âgés de 18 à 39 ans, qui sont 86% à déclarer jouer aussi fréquemment. Une tendance sur laquelle YouTube espère capitaliser avec "Playables", une collection de jeux mobiles gratuits disponible directement depuis YouTube. Les jeux en question sont accessibles directement depuis l'application YouTube et ne nécessitent aucun téléchargement supplémentaire. Plus de 75 jeux mobiles seront bientôt accessibles pour tous les utilisateurs de YouTube, a-t-on appris sur le blog officiel.

Parmi les jeux proposés, on retrouve des titres populaires tels que "Angry Birds Showdown", "Words of Wonders", "Cut the Rope" "Tomb of the Mask" et "Trivia Crack".

Jusqu'à présent, l'accès à ces jeux était limité à un petit nombre d'utilisateurs dans le cadre d'une phase de test. Désormais, YouTube étend l'accès à plus d'utilisateurs dans le monde entier. Les utilisateurs peuvent également découvrir de nouveaux jeux en explorant la section dédiée dans l'application.

Ces derniers pourront également sauvegarder leurs scores et suivre leur progression dans les jeux mobiles, de la même manière que sur une console traditionnelle. Un moyen de fidéliser les internautes et ainsi de booster l'engagement sur la plateforme à l'heure où les géants des médias sociaux rivalisent d'idées pour capter l'attention des internautes. Il est bon de rappeler que selon le cabinet Nielsen, les Américains ont davantage privilégié YouTube à Netflix en avril 2024.

Cette initiative de YouTube s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie du jeu vidéo, qui cherche à rendre les jeux plus accessibles et plus attrayants pour un public plus large. Les jeux sur mobile, en particulier, ont connu une croissance rapide ces dernières années, avec des titres tels que "Fortnite" ou "Uncharted" qui ont réussi à attirer des millions de joueurs dans le monde entier. Si bien que Hollywood mise désormais sur les jeux vidéo et délaisse les Comics.