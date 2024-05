Agression au couteau en classe : le lycéen qui "avait envie de savoir aussi ce que c’était de tuer quelqu’un" avait planifié plusieurs assassinats

Mercredi 29 mai, l’élève a été mis en examen et écroué après l’agression au couteau en classe lors de laquelle il avait blessé une enseignante au visage, en plein cours d’anglais, dans un lycée de Maine-et-Loire ce lundi 27 mai.

Les déclarations faites par le lycéen en garde à vue ont fait basculer l’enquête, l’orientant vers un scénario beaucoup plus inquiétant. Le jeune homme de 18 ans interpellé, lundi 27 mai 2024, après avoir agressé une enseignante avec un couteau, dans un lycée du Maine-et-Loire, voulait tuer également deux élèves, suivant un projet préparé depuis plusieurs jours, a expliqué, mercredi 29 mai, le procureur de la République d’Angers, Éric Bouillard, lors d’une conférence de presse.

À l’issue de ses deux jours de garde à vue, mercredi matin, cet élève de terminale a été mis en examen pour trois tentatives d’assassinat et introduction d’une arme dans un établissement scolaire, a précisé le magistrat, évoquant un acte "prémédité".

Il "revendique une intention de tuer"

Le jeune adulte, placé désormais en détention provisoire, "revendique une intention de tuer", "parce qu’il précise que c’était pour lui le moyen de mettre fin à une pression qu’il ressentait et qu’il avait envie de savoir aussi ce que c’était de tuer quelqu’un", a expliqué le procureur. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’élève s’est présenté, lundi matin, au lycée de l’Hyrôme, à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire), où il n’a pas eu cours la première heure en raison de l’absence d’un professeur. Sa journée a donc commencé à 9 h 45 avec sa professeure d’anglais.

Le lycéen a attendu quelques instants que tous les élèves soient entrés en classe et la porte refermée. Aux alentours de 9 h 55, selon BFMTV, il a pris un couteau dans son sac et a porté un coup au visage de l’enseignante. Celle-ci "va se mettre en protection" et "penser à la protection de ses élèves", a rapporté Éric Bouillard.

"Ce mouvement d’ensemble des autres élèves et de l’enseignante va permettre aux autres élèves de se mettre en sécurité dans le couloir", a expliqué le procureur. Avant qu’ils ne quittent tous la salle, l’agresseur va s’attaquer aussi avec son couteau à un de ses camarades.

Protégé avec une chaise

"Mais il va en être empêché par le mouvement de recul de la victime. Il va ensuite s’en prendre à un deuxième élève, qui va se protéger avec une chaise", a expliqué le procureur d’Angers. Cet élève dit avoir été visé à "six ou huit reprises". Après les faits, le lycéen a pris la fuite par la fenêtre, avant d’être rapidement interpellé dans le quartier de la gare.

Un deuxième couteau au fond du sac

Pendant son audition dans les locaux de la brigade de recherche de Cholet (Maine-et-Loire), l’élève, qui "n’a jamais été signalé à l’autorité judiciaire", a fait preuve par moments d’un comportement bizarre, selon les enquêteurs. Une expertise psychiatrique va être réalisée. Le lycéen a affirmé qu’il ne souhaitait pas prendre pour cible "précisément cette enseignante". Mais elle ne figurait pas sur la liste des profs qu’il souhaitait épargner "car il les aime bien", a-t-il précisé. Ce jour-là, il n’excluait pas, d’ailleurs, de s’en prendre à d’autres personnes, "y compris à des élèves", a expliqué le procureur. Un deuxième couteau a été retrouvé au fond de son sac.