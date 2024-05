Automobile : carton plein pour la 40e édition du rallye de Saint-Geniez

L’épreuve qui se court samedi 1er et dimanche 2 juin compte une nouvelle spéciale, un nombre record d’engagés et de nouvelles animations.

Edith Desperries, la présidente de l’écurie des Marmots, organisatrice du rallye de Saint-Geniez, est satisfaite de la tournure que prend la 40e édition de l’épreuve, qui se déroule samedi 1er et dimanche 2 juin. "Nous voulions apporter du changement au niveau des spéciales qui sont maintenant disputées depuis longtemps, explique-t-elle. Si nous avons gardé celle de Pierrefiche, nous en avons créé une nouvelle à Saint-Martin-de-Montbon." Une spéciale qui va se dérouler complètement à l’opposé des précédentes et qui s’annonce particulièrement rapide. "Nous serons sur le côté Aubrac, où nous n’avions jamais été", précise-t-elle.

Les nouveautés ne s’arrêtent pas là. Samedi soir, à l’issue de la première étape, un apéritif concert précédera le grand repas habituel.

Un nombre record d'engagés

Autre motif de satisfaction, le rallye de Saint-Geniez enregistre un nombre record d’engagés. "Nous avons 126 engagés en moderne et 10 en véhicules historiques (VHC)", indique celle qui aura une double casquette ce week-end, puisqu’elle sera aussi copilote de Maxime Raynal, sur une Opel Ascona, en VHC.

Comme chaque année, les pilotes parcourront les deux spéciales à trois reprises, une fois chacune le samedi en fin d’après-midi et deux fois le dimanche. Sur un parcours de près de 145 km dont 40 de secteur chronométré, ils seront 126 à se bagarrer qui pour la victoire finale qui pour la classe ou le groupe.

Les locaux Blanc et Da Cunha parmi les favoris

En l’absence de l’Héraultais Jérémy Turco, double tenant du titre, ils seront plusieurs à prétendre à la plus haute marche du podium, à commencer par le local François-Xavier Blanc (Skoda Fabia Evo R5/Rally2) ou encore le Réunionais Loïc Grondin, récent deuxième du rallye national des Corbières au volant de sa Hyundai I 20 R5/Rally2 mise au point par la famille Berfa. Sans oublier le licencié de l’ASA Alès Daniel Nicolas (Citroën C3 R5/Rally2) ou le Lozérien Gérard Andre (Ford Fiesta R5/Rally2). Le Bozoulais Jean-Michel Da Cunha, deuxième l’an passé, prendra le départ au volant de sa vénérable Ford Escort Cosworth et visera une fois encore le podium et pourquoi pas la plus haute marche.

Les Aveyronnais Arnaud Coudène (Citroën C2), troisième l’an passé, et Gaël Alquier (Renault Clio) seront également de sérieux prétendants au top 5. Quant au Ruthénois Philippe Jean (Porsche 997 GT3), il visera la victoire du groupe FRGT et une place au minimum dans le top 10.

Gageons que le public sera encore une fois nombreux pour assister à cette épreuve qui pour beaucoup d’équipages sert de dernière mise au point avant le rallye du Rouergue.