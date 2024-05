Saint-Amans-des-Cots. Beau succès pour la 62e foire-exposition

Dès les premières heures, le village tout entier s’est animé. Les visiteurs étaient là pour faire leurs achats de fleurs, de plants et de produits locaux sur le marché forain et chez les commerçants. Il y en avait pour tous les goûts, pour tous les âges. Les passionnés de vieux véhicules ont été impressionnés par leur diversité. Quatre-vingt-quinze voitures de collection s’exposaient face de la salle polyvalente et une trentaine de motos ou cyclomoteurs s’étaient installés dans la salle polyvalente. Les tracteurs anciens, paradaient place de l’église tandis que place du foirail, les agriculteurs tournaient autour des machines agricoles, de motoculture, découvraient les tout nouveaux modèles qui prônaient majestueusement, mais aussi auprès du matériel agricole. La route d’Huparlac et les rues avoisinantes étaient bloquées par les véhicules neufs et d’occasion. Les forains, artisans, fleurs, plants installés place de la Croix et tout au long de la rue principale ainsi que les démonstrations de greffes place de la mairie, ont attiré les promeneurs venus aussi en famille. De très nombreux visiteurs ont découvert l’exposition des œuvres d’artistes locaux : les linogravures de Fabienne Borie, les peintures de Christelle Dandurand, les œuvres brodées à l’encre de Pascale Roux et l’art abstrait, le graphisme de Julie Saurel. Le petit musée d’art sacré qui abrite les joyaux des trois clochers de la commune, Touluch, Saint-Juéry et Saint-Amans-des-Côts a attiré de nombreux touristes. Visiteurs, touristes, exposants, commerçants, tous étaient satisfaits malgré le violent orage de grêle qui s’est abattu en fin d’après-midi et qui a accéléré la fin de cette belle journée.