"C'est un enfer" : cette pizzeria de l'Aveyron, envahie par les rats, obligée de fermer ses portes

Le gérant de la pizza Vival, à Villefranche-de-Rouergue, a dû fermer temporairement boutique à la suite des problèmes de rats. Il demande une intervention de la municipalité.

Depuis plusieurs semaines, les portes de la pizzeria Vival, sur la place Notre-Dame, sont closes. Une fermeture administrative temporaire à la suite de problèmes d’hygiène, notamment une invasion de rats. Un problème survenu récemment, selon Jaime Vendeiro, le gérant des lieux, après des travaux dans l’arrière-boutique, effectués par le propriétaire du bâtiment, qui auraient libéré un accès vers l’extérieur.

"Un mois et demi que je ne peux plus travailler"

"Cela fait un mois et demi que je ne peux plus travailler", désespère le gérant, propriétaire du fonds de commerce depuis 2013. "Des rats, il y en a partout dans les rues de Villefranche. Ils sont attirés par la farine et mangent mes sacs. C’est un enfer. J’ai beau mettre des pièges et tout nettoyer, ça n’arrête pas".

Le gérant espère pouvoir rouvrir boutique prochainement, bien qu’il soit en litige avec son bailleur, suite aux derniers travaux dans la boutique. Depuis, il ne paye d’ailleurs plus le loyer. "Le bailleur ne respecte pas le contrat et ne veut pas faire des travaux pour réparer ces erreurs", argue Jaime Vendeiro.

"Ils sont attirés par la farine et mangent mes sacs"

Il interpelle aussi la municipalité. "Les rats, c’est un problème d’urbanisme. J’ai alerté la mairie mais rien ne bouge. Elle doit intervenir", appuie-t-il. "À Villefranche, plein de commerces sont soutenus mais ce n’est pas le cas quand on dérange".

"La mairie n'a pas à intervenir dans une affaire privée"

"Ce sont des rapports entre locataire et propriétaire. La mairie n’a pas à intervenir dans une affaire privée", précise le maire de Villefranche. L’avenir reste incertain pour la pizzeria Vival. Depuis le covid, le commerçant peine à trouver un équilibre financier. "J’ai perdu 30 % de mon chiffre d’affaires ces deux dernières années", souligne-t-il. "Je n’ai plus d’économies, c’est très dur en ce moment".