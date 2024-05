Marcillac-Vallon. Création d’un guichet unique de services dédié aux entreprises intercommunales

À l’initiative conjointe de la communauté de communes Conques-Marcillac et de l’État, la création d’un guichet unique de services aux entreprises du territoire a été lancée sous l’égide de Charles Giusti, préfet de l’Aveyron, en présence de nombreuses personnalités. La mise en place expérimentale de ce guichet unique vise 3 objectifs : "Apporter une réponse de proximité aux besoins des entreprises du territoire, simplifier l’accès à l’offre de services et d’accompagnement de l’ensemble des partenaires, suivre la qualité de l’accompagnement et l’adapter aux besoins des entreprises." Après avoir rappelé l’engagement précoce de la communauté de communes Conques-Marcillac dans la mise en place d’un espace France services au sein de la Maison du territoire, Jean-Marie Lacombe, président de la CCCM, a indiqué que "les entreprises qui font face à un millefeuille administratif auront ainsi un interlocuteur adapté". Davy Lagrange, vice-président en charge du développement économique, a pour sa part réaffirmé la volonté des élus du territoire d’être aux côtés des entreprises dans leurs démarches comme facilitateurs. "Le développement économique est un enjeu crucial qui permet le maintien des services et de la population sur le territoire, l’accompagnement et l’accueil des porteurs de projets et chefs d’entreprise" a-t-il rappelé.

Le réseau de partenaires mobilisés autour de cette expérimentation est amené à évoluer en fonction des besoins. Aujourd’hui ce sont la région Occitanie, son agence de développement Ad’occ, la direction départementale des finances publiques, la direction départementale de l’emploi, du travail, de la solidarité et de la protection des populations, la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre de métiers et de l’artisanat, la Chambre d’agriculture, l’Agence départementale de l’attractivité et du tourisme, l’espace emploi formation Conques-Marcillac, le territoire d’industrie Aurillac-Figeac-Rodez. Le préfet a conclu les échanges en indiquant que cette expérimentation était une première en Aveyron et qu’elle pourra être étendue à d‘autres EPCI.

"L’EPCI, par ses et sa proximité avec les entreprises de son territoire est le lieu adapté pour cette offre de service aux entreprises. La Communauté de communes Conques-Marcillac bénéficie du lancement de cette procédure car elle était déjà particulièrement engagée au travers de ses partenariats".