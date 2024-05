Cyclisme : au Roc laissagais, un reclassement vécu sans bouleversement

L’épreuve aveyronnaise, dont la 32e édition se tient samedi 1er et dimanche 2 juin, réduit son braquet. Elle ne fait plus partie du calendrier de coupe du monde, qui a changé en profondeur l’an dernier. Explications.

D’où provient ce changement ?

Depuis la saison dernière, les circuits de coupe du monde des différentes épreuves de VTT ont profondément changé. L’Union cycliste internationale s’est associée avec le groupe américain Warner Bros Discovery, spécialisé dans les médias et divertissement, pour l’organisation du circuit mondial.

Ce changement n’est pas sans conséquence pour le Roc laissagais, dont la 32e édition se déroule demain et dimanche. L’épreuve a disparu du calendrier de la coupe du monde de VTT marathon, où elle figurait depuis 2012. Ce changement de catégorie était passé sous les radars l’an passé, puisque l’épreuve aveyronnaise servait alors de support aux championnats d’Europe.

Pourquoi Laissac n’est pas présent sur le nouveau circuit de coupe du monde ?

Les organisateurs ont fait le choix de ne pas s’aligner sur le nouveau cahier des charges, trop exigeant à leurs yeux. « Le principe, désormais, est d’organiser des épreuves de coupe du monde de plusieurs disciplines de VTT sur un même lieu, éclaire Pierre Boyer, président du Vélo club Laissac. C’est-à-dire qu’on aurait aussi dû organiser, en plus du marathon, une épreuve d’enduro ou de cross-country. Ce n’est pas réalisable financièrement, même pas en rêve. » Selon l’organisateur de l’épreuve aveyronnaise, il aurait fallu « multiplier le budget au moins par 10 », alors qu’il se chiffre actuellement aux alentours de 300 000 €.

Outre les contraintes économiques, ce changement aurait aussi posé des problèmes d’un point de vue philosophique. « Ils ne veulent que l’élite des coureurs, poursuit-il. Alors que nous, nous voulons conserver cet esprit de course de masse, que le cycliste lambda et le grand champion se côtoient. »

Comment l’organisation vit-elle ce reclassement ?

Pierre Boyer ne semble pas regretter de ne pas figurer dans le nouveau circuit de coupe du monde. « Concernant le marathon, c’est un flop total, grince-t-il. Il y avait auparavant une quinzaine d’épreuves de coupe du monde, il n’y en a que trois cette année. Et lors de la première manche (le week-end dernier en République tchèque, NDLR), il y avait seulement 80 partants… »

Quelle est la nouvelle classification de la course ?

Le Roc laissagais quitte la coupe du monde, mais reste une course de premier plan. « Nous faisons désormais partie des épreuves UCI hors classe, soit juste en dessous de la coupe du monde, explique Pierre Boyer. Il y a six épreuves dans notre catégorie.Puis viennent ensuite la classe 1, la classe 2 et la classe 3. »

Même si le Roc laissagais ne permet plus d’inscrire des points pour la coupe du monde, il revêt un enjeu important. « La course compte pour le classement international, qui sert de qualification aux championnats du monde », avance le dirigeant.

Qu’est-ce que ce changement augure pour le futur de l’épreuve ?

« Même si ce n’est plus une manche de coupe du monde, il y aura toujours des champions au départ à Laissac, qu’on ne s’inquiète pas de cela », a rassuré Pierre Boyer, par rapport au futur de l’épreuve aveyronnaise.

Les organisateurs ont encore des projets en tête, eux qui ont candidaté pour accueillir le championnat de France de VTT marathon l’an prochain. « En revanche, je me fais du souci pour la coupe du monde de VTT marathon, a ajouté le président du VCL. Si les Américains perdent de l’argent, il ne faudrait pas qu’ils laissent tomber… »