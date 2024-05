Disparition de Lina : un employeur fait le lien avec l'un de ses salariés qui a quitté son entreprise à la même période

La maman de Lina, cette adolescente âgée de 15 ans, qui a disparu il y a maintenant huit mois, dans le Bas-Rhin, est intervenue sur le plateau d’Appel à témoins, l’émission présentée par Julien Courbet, sur M6. Un homme, qui s’est présenté comme un chef d’entreprise de la région d’habitationd'où est originaire la jeune fille, a contacté l'émission indiquant qu’un de ses salariés, en poste depuis douze ans dans sa société, n’était plus revenu travailler du jour au lendemain, le même mois où Lina a disparu. Une information transmise depuis aux enquêteurs.

L’objectif de l’émission est notamment de permettre à de potentiels témoins ou personnes disposant d’informations de se manifester et, de peut-être, aider les enquêteurs à faire progresser leurs investigations.

"Dans mes tripes, mon cœur, je sais qu’elle est en vie"

Fanny Groll est persuadée que sa fille Lina est toujours en vie. Sur le plateau, très émue, cette maman a supplié les personnes susceptibles d’avoir le moindre indice à témoigner. "Dans mes tripes, mon cœur, je sais qu’elle est en vie".

"Appelez, n’hésitez pas, osez…"

"J’appelle toute personne qui aurait un renseignement, qui aurait vu quelque chose, qui aurait un doute sur quelque chose […]. Je vous en supplie, appelez, n’hésitez pas, osez, ce sont des appels anonymes vous ne risquez rien. On a besoin de savoir, on a besoin de Lina, on veut comprendre", a supplié la maman de l’adolescente.

Ses 2,9 km de route au cœur de l’enquête

L’adolescente était âgée de 15 ans au moment de sa disparition. C’est le 23 septembre 2023 que la jeune fille s’est volatilisée alors qu’elle partait prendre un train à la gare direction Strasbourg pour rejoindre Tao, son petit ami.

Elle a disparu sur le trajet qu’elle effectuait à pied entre son domicile et la gare. Un trajet à pied de 2,9 km entre La Plaine et Saint-Blaise-la-Roche pour prendre le train de 12 h 03. Un train qu’elle n’a jamais pris.

Un trajet de 2,9 km où semble-t-il tout s’est joué et sur lequel se concentrent depuis huit mois les enquêteurs.

Un employé en CDI depuis douze ans disparaît le même mois que Lina

Pendant l’émission, les équipes d’Appel à témoins ont été sollicitées par un homme, un chef d’entreprise de la région, qui a signalé qu’il n’a plus de nouvelles de l’un de ses employés, qui a disparu le mois où Lina a également disparu. Il travaillait en CDI depuis douze ans dans cette société. "Cet homme habiterait très près du domicile de Lina", a résumé un journaliste d’Appel à témoins.

Évidemment, pour l’heure, ces informations sont à prendre avec prudence et doivent être vérifiées par les enquêteurs. "C’est une piste que l’on va donner à la police", a expliqué Julien Courbet.

11 h 22 : le téléphone de Lina cesse de borner

Évidemment, dans ce genre d’affaire où le temps est compté, très vite, les enquêteurs se sont concentrés sur le téléphone de Lina qui n’a pas été retrouvé mais qui a cessé d’émettre à 11 h 22.

Une cellule d’enquête régionale a été créée. L’adolescente s’en est servie aux alentours de 11 h 20 sur le chemin de la gare en se filmant et en envoyant ensuite une vidéo à son petit ami.

Les éléments recueillis pendant l'émission et par la suite ont été communiqués aux enquêteurs qui poursuivent les investigations.