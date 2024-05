Dix ans du musée Soulages : "Il y a un avant et un après", comment l'établissement a remodelé la ville de Rodez

Le musée Soulages, qui souffle ses dix bougies ce jeudi 30 mai 2024, a remodelé la ville de Rodez, sur la forme comme sur le fond.

A Rodez, il y a un avant et après musée Soulages. Voulu par l’ancien maire Marc Censi, assumé par son successeur Christian Teyssèdre, ce musée Soulages a redessiné la ville. Sur le fond comme sur la forme.

Mutation urbaine

La forme tout d’abord. La construction de ce musée a entraîné la mutation urbaine de l’axe reliant le haras à la cathédrale. Mutation dont la dernière pierre est posée aujourd’hui, avec la construction du "nouveau" stade de la ville. Haras, stade Paul-Lignon, salle des fêtes, multiplexe de cinéma, musée Soulages, place de la cité… Depuis la construction du viaduc de Bourran, ouvert il y a trente ans cette année, cette réalisation "parallélépipédique" remarquable signée des Catalans du cabinet RCR a complètement redessiné la ville.

Soulages a dessiné les contours du jardin sur une nappe de papier

Les abords de l’avenue Victor-Hugo, "la plus belle avenue du monde" pour les Ruthénois, s’en sont trouvés complètement transformés. Avec le concours de Pierre Soulages lui-même qui, sur une grande nappe en papier, a dessiné les contours du jardin public bordant le musée. Un îlot de verdure qui, dès qu’il y a un rayon de soleil, happe les habitants de toutes générations. Renvoyant à une autre époque ce temps où les Ruthénois ne regardaient même plus ce jardin bordé par un muret de pierres qui avait mal vieilli. "Le musée naît du parc, qu’il participe à restructurer, à ordonner, à révéler et à clarifier", résume les architectes du musée, auréolés en 2017 par le prix Prizker, le Nobel de l’architecture en quelque sorte.

Sur le fond, l’effet Soulages a été ressenti dès l’ouverture de musée. Hôteliers et commerçants de la ville rapportaient le même propos. Ceux de gens venus découvrir le musée Soulages et les œuvres qu’ils renfermaient, ignorant que la ville recélait d’autres atours.

Une nouvelle respiration

"Il nous faudra revenir pour rester un peu plus et découvrir la ville", glissaient des visiteurs sous le charme d’une cathédrale qu’ils ignoraient si majestueuse, découvrant un musée Fenaille dans un véritable écrin et un centre historique aux boutiques attrayantes. Peu après l’ouverture du musée, la Ville s’est également réjouie de deux arrivées du Tour de France cycliste (2015 et 2017), de grandes soirées de concerts avec Cali ou Francis Cabrel, prémices de l’actuel F’estivada du haras. Offrant un équilibre sportivo-artistico-culturel qui lui va plutôt bien ! "Vous aimez Soulages, vous aimerez Rodez" a titré le quotidien Le Monde, dans un article paru en fin d’année dernière.

Nouvelle respiration

Avec ce musée Soulages, la ville a trouvé une nouvelle respiration, flattant des habitants qui ont fait la moue, voire craint le pire face à cet inconnu de l’outrenoir. Un président de la République, François Hollande, qui vient en personne inaugurer le musée, une cote des outrenoir qui ne cesse de flamber, un Pierre Soulages qui aborde la chose en toute humilité venant régulièrement à Rodez suivre de près les premiers pas du musée, des personnalités qui viennent voir les œuvrent dans leur nouvel écrin et des chiffres de fréquentation qui dépassent de loin les ambitions affichées : les plus réfractaires ou les esprits chagrins n’ont rapidement plus eu d’arguments à opposer à ce musée.

La ville et ses habitants s’en sont petit à petit emparés. On le montre à la famille, on y invite les amis. Les associations mettent la visite du musée à leur programme. Tout comme ceux qui organisent des assemblées ou des colloques. Quand le musée n’est pas à lui seul l’élément déclencheur de l’organisation d’une manifestation.

Les dimanches ne ressemblent plus à ceux d’avant

À la Maison du livre, on a rapidement agrandi l’espace livres d’art et le rayon consacré à Pierre Soulages. "Le public qui va à Soulages vient également dans les librairies", commente-t-on.

Les dimanches ne ressemblent plus à ceux d’avant. Il y a désormais du monde dans la ville. Fut un temps pas si lointain où la place d’Armes en effet, malgré ses trois brasseries, ressemblait à un décor de cinéma abandonné. Aujourd’hui, il suffit d’observer les allées de l’avenue Victor-Hugo, pour voir que ce temps est révolu.

Un nouveau cap

Au snack L’Hôte antique, avenue Victor-Hugo, ou à la boulangerie La Mascotte, pas loin de la cathédrale, dans ces deux commerces où les patrons ont connu cette mutation de la ville, on est catégorique : "Cela n’a rien à voir !" "On voit défiler du monde en permanence", lance-t-on à l’Hôte antique. "Je trouve que c’était plus marqué à l’ouverture du musée, notamment lorsqu’il y avait les grandes expositions, comme celle de Picasso. Là, ça n’arrêtait pas", souffle l’hôte des lieux. "Moi, notamment quand les cinémas ont migré vers le foirail et que le musée n’était pas encore ouvert, je me suis posé la question de ne pas ouvrir le dimanche après-midi. Mais depuis l’ouverture du musée, il y a toujours du monde dans la ville. Cela n’a plus rien à voir", explique-t-on à la boulangerie.

Les professionnels du tourisme ont naturellement orienté leur stratégie en "vendant" un musée Soulages servant aussi les intérêts des autres tractions touristiques ruthénoises telles que le musée Fenaille ou les visites de la ville. Idem du côté du Département où le musée Soulages, au même titre que le viaduc de Millau, l’Aubrac, le Larzac ou Roquefort, permet de situer plus encore le département sur la carte.

Le musée Soulages a permis à la ville et au département d’opérer un nouveau cap. Mais en 10 ans, ce musée n’a peut-être montré qu’un extrait de sa puissance. Sans doute faut-il méditer sur ce propos de Pierre Soulages, donné lors d’un entretien à la critique d’art Françoise Jaunin. "Il faut surtout se garder de répéter ce qui a réussi. "