Doit-on appliquer la règle des 3 mois en couple ?

(ETX Daily Up) - Lorsque l'on s'engage dans une nouvelle relation amoureuse, difficile de savoir si cela va durer. Pour pallier cette incertitude, on peut tenter d'appliquer la "règle des 3 mois". Concrètement, cela consiste à s'accorder "une période d'essai" afin de prendre le temps de connaître votre partenaire et de déterminer si la relation est viable.

Savez-vous que les relations amoureuses ont une durée probatoire ? En effet, d'après des internautes de TikTok, les trois premiers mois d'une relation sont souvent considérés comme une période d'essai où les partenaires apprennent à se connaître. Si la relation parvient à dépasser le cap des 3 mois, celle-ci serait vouée à être durable.

"N'importe qui peut dire qu'il vous aime, qu'il veut être avec vous", déclare la Tiktokeuse @annnexmp dans une vidéo ayant cumulé plus de 20 millions de vues. La jeune femme poursuit : "Mais... s'ils continuent à dire cela, s'ils ressentent toujours cela, s'ils essaient toujours après trois mois, c'est vraiment bon signe".

En effet, lorsque l'on entame une nouvelle relation, les deux partenaires vivent leur amour sans retenue. Cependant, cette passion naissante peut les pousser à précipiter les choses, voire à entraîner une rupture. C'est là qu'intervient la règle des 3 mois qui aiderait le nouveau couple à garder les pieds sur terre face à cette déferlante de sentiments.

Mais pourquoi 3 mois ? Selon les partisans de cette théorie, ce serait le délai suffisant pour découvrir les qualités et les défauts de l'autre, et décider si l'on souhaite poursuivre la relation. Cette période coïncide également le plus souvent avec la fin de la phase de lune de miel. En couple, ce qu'on appelle la "phase de la lune de miel" c'est l'étape où les partenaires ressentent une intense passion, une connexion profonde et un sentiment d'harmonie mutuelle.

Angelika Koch, experte en relations, explique dans les colonnes de Bustle : "La lune de miel dure généralement de trois à six mois. Elle se termine quand la nouveauté s'estompe et que la connexion devient moins excitante". C'est pourquoi elle conseille aux nouveaux couples de se fixer un marqueur de temps pour déterminer la sincérité de la relation. "Trois mois est un délai idéal pour vous permettre d'avoir une idée générale de qui est la personne", poursuit Koch. "Cela vous aide à voir s'il s'agit de quelqu'un qui joue à des jeux, qui a des signaux d'alarme ou qui veut vraiment une relation."

En effet, même si passer du temps à deux peut vous aider à percevoir vos qualités mutuelles, il arrive que l'on masque ses défauts pour plaire à l'autre. Le hic, c'est que porter un masque peut être éprouvant, comme le souligne Gabriela Reyes, thérapeute conjugale et familiale. Elle déclare au média Well+Good à ce sujet : "Il est difficile de faire semblant longtemps. Quand le confort s'installe, le vrai caractère de chacun émerge, et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment évaluer la relation".

Néanmoins, cette "règle des 3 mois" pourrait ne pas vous convenir. En effet, elle peut vous mettre la pression quant à la viabilité de votre relation. Aussi, si votre couple parvient à dépasser ce cap, cela ne veut pas dire pour autant que la fin pourrait être heureuse. Il arrive qu'une personne puisse cacher d'éventuels comportements toxiques durant une période plus longue que trois mois. Finalement, l'essentiel est d'écouter votre instinct, et de faire part de vos doutes à votre partenaire dès que possible. La psychothérapeute et experte en relations Babita Spinelli déclare au média Mind Body Green : "Il est important de ne pas ignorer votre voix intérieure ou votre instinct. Si quelque chose ne vous semble pas bien, il y a une raison".