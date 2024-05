Villefranche-de-Panat. Festival infox : une exposition qui interroge sur le rôle des médias

Dans le cadre du projet arts vivants en bibliothèque porté par la médiathèque départementale de l’Aveyron et soutenu par le Département, une programmation autour des coulisses de l’image a pu être proposée avec l’AFR Alrance-Villefranche-de- Panat.

Jusqu’au 18 juin, c’est une exposition créée par la médiathèque départementale de l’Aveyron et inspirée de celle présentée à la Fondation EDF Paris, qui sera proposée. L’exposition "fake news art, fiction, mensonge" interroge le regard que porte l’art contemporain sur le phénomène des fake news. Les artistes y interrogent l’omniprésence des médias qui ont le pouvoir de façonner notre vision du monde et nous invitent à prendre de la distance face aux flux d’informations qui nous alimentent sans cesse.

L’exposition est ouverte de 9 heures à 13 heures du lundi au samedi et de 14 heures à 18 heures le mercredi, à partir de 12 ans. Des séances de jeux de société autour de cette thématique seront animées par l’Espace panatois, le mercredi 29 mai de 10 heures à 11 h 30 pour les 7-11 ans et de 14 h 30 à 16 h 30 à partir 12 ans. Informations et inscriptions au 05 65 46 46 53