Football : premier match de barrage entre Saint-Étienne (Ligue 2) et Metz (Ligue 1) ce jeudi, où et quand suivre la rencontre ?

C’est la première rencontre du barrage Ligue 1 – Ligue 2, ce jeudi 30 mai 2024 : Saint-Étienne et Metz, qui se disputent le dernier ticket pour la première division, lancent la double confrontation.

La phase de play-offs terminée, il est désormais temps de lancer le barrage. Saint-Étienne et Metz vont se disputer le dernier ticket pour l’élite du football français, dans une double confrontation qui démarre ce jeudi 30 mai 2024.

D’abord à Geoffroy-Guichard

Il avait déjà sorti son habit des grands soirs, vendredi dernier, pour le play-off remporté face à Rodez (2-0) : le stade Geoffroy-Guichard va de nouveau être le théâtre d’un match crucial pour Saint-Étienne, ce jeudi 30 mai. 3es de Ligue 2 et vainqueurs de la première phase menant vers la Ligue 1, les Verts doivent donc maintenant faire face au 16e du rang du dessus, à savoir le FC Metz. Mais tout ne se jouera pas ce jeudi soir, puisqu’il s’agit d’une double confrontation.

Retour dimanche

En effet, le duel entre Stéphanois et Messins durera, au moins, 180 minutes. Au moins, car si à l’issue de ces trois heures de football, aucune des deux équipes n’a pris l’avantage, place aux prolongations de 30 minutes. Et si rien ne bouge, il y aura les tirs au but.

Mais qu’il s’agisse de la demi-heure de rab comme de la séance que les spectateurs de Paul-Lignon avaient pu voir face au Paris FC, ce sont des éventualités qui ne pourraient avoir lieu que dimanche. Autrement dit, durant le match retour, qui se tiendra au stade Saint-Symphorien de Metz.

Rodez dans l’attente

Battu dans le cadre du play-off 2 face à Saint-Étienne, Rodez a donc été fixé sur son sort pour la saison 2024-2025 : il évoluera au deuxième étage du football français. Un rayon dans lequel 17 des 18 clubs qui composeront le prochain exercice sont déjà connus. Il en manque donc un pour que le tableau soit complet.

Où et quand suivre le barrage aller ?

Ce match aller de barrage aura lieu ce jeudi 30 mai 2024. Le coup d’envoi sera donné à 20 heures 30. Et la rencontre sera diffusée sur deux chaines : Prime Video, et beIN Sports 1.