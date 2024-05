Guerre Israël-Hamas : le Président Macron demande des réformes avant la reconnaissance de l’État palestinien

L’Espagne, l’Irlande et la Norvège ont franchi, eux, le pas, mardi 28 mai, accentuant un peu plus la pression sur l’État hébreu.

Emmanuel Macron a appelé, mercredi 29 mai 2024, le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à "mettre en œuvre les réformes indispensables" dans "la perspective de reconnaissance de l’État de Palestine", a rapporté l’Élysée dans un communiqué.

Échanges avec Abbas

Dans leur appel téléphonique, le Président français "a marqué l’engagement de la France à travailler à bâtir avec ses partenaires européens et arabes une vision commune de paix qui offre des garanties de sécurité pour les Palestiniens et les Israéliens" et à "inscrire la perspective de reconnaissance de l’État de Palestine dans une dynamique utile".

L’Espagne, l’Irlande et la Norvège ont franchi, eux, le pas, mardi 28 mai, accentuant un peu plus la pression sur l’État hébreu, dont les frappes sur des camps de déplacés à Rafah ont suscité l’indignation de la communauté internationale.

Les chars israéliens poursuivaient, mercredi 29 mai, leur progression entamée la veille au cœur de Rafah, malgré l’arrêt de la Cour internationale de justice (CIJ), qui a ordonné la fin des opérations militaires dans la ville du sud de Gaza, où de nombreux civils ont trouvé refuge.

Une vingtaine de tunnels débouchant en l’Égypte

Selon Tzachi Hanegbi, qui préside le Conseil de sécurité nationale israélien, le conflit devrait se poursuivre pour sept mois encore et Israël n’est pas disposé à cesser ses opérations, comme le réclame le Hamas en contrepartie de la libération des otages.

Les forces israéliennes ont pris le contrôle tactique du corridor de Philadelphie, étroite zone tampon de 14 km de long à la frontière entre le sud de la bande de Gaza et l’Égypte, a annoncé mercredi 29 mai un responsable de l’armée israélienne. L’opération aurait permis de mettre au jour 20 tunnels débouchant en Égypte.