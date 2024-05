Il meurt après avoir été traîné sur plusieurs mètres, en Occitanie : point de deal, arme, interpellations… ce que l’on sait

Un homme est décédé dans la soirée du mercredi 29 mai 2024 à Béziers. Selon les premiers éléments de l’enquête, il aurait été écrasé devant un point de deal. Ce que l’on sait.

Un homme est mort à Béziers, dans le quartier de La Devèze, mercredi 29 mai 2024. Selon Midi Libre, la victime était âgée de 20 ans environ.

Devant un point de deal

Nos confrères indiquent que l’homme était à bord d’un véhicule volé deux jours plus tôt. Quatre autres personnes étaient à l’intérieur. La voiture s’est alors arrêtée dans le quartier La Devèze, devant un point de deal. L’homme d’une vingtaine d’années est descendu avec une arme en main. Le Métropolitain précise qu’il a tiré des coups de feu.

Écrasé puis traîné

Nos confrères ajoutent qu’un groupe de jeunes, présent sur ce point de deal devant lequel la voiture du quinté s’est garée, a pris à partie le véhicule. Le conducteur de celui-ci aurait brusquement redémarré… en écrasant l’individu de 20 ans, sorti avec son arme. La victime aurait alors été trainée sur plusieurs mètres, entre 20 et 30, avant que le véhicule ne s’immobilise.

Retrouvée coincé sous la voiture, la victime a été prise en charge dans un état très grave par les secours, qui n’ont pas pu la sauver, constatant son décès sur place.

Deux interpellations

Deux des quatre occupants du véhicule au moment du drame ont été interpellés. Ils résideraient dans le Var et dans le Vaucluse et seraient respectivement âgés de 28 et 20 ans. Deux autres personnes sont activement recherchées. Le procureur de la République confirme à Métropilitain la garde à vue de deux des quatre suspects pour homicide involontaire, association de malfaiteurs, détention d’arme et de munitions.

Arme, gilet pare-balles, enquête…

Selon nos confrères, l’un des fuyards s’est débarrassé d’un gilet pare-balles avant d’être interpellé par les policiers de la Bac de Béziers. Un pistolet-mitrailleur de type Scorpion a été retrouvé.

Selon ce que donnera l’enquête de police qui est encours, ces chefs pourraient être requalifiés. Cette même enquête a été confiée aux policiers de la DTPJ (Direction territoriale de la police judiciaire) à Montpellier.