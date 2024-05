Salles-la-Source. La joie de la rencontre pour 107 descendants de la famille Diaz

Dimanche, les descendants de la famille de Mariano Diaz, né en 1894 à Taravilla et de Maria Contreras, née le 18 octobre 1907 à Molina de Segura, se sont retrouvés à la salle des fêtes de Souyri pour une cousinade. Ce sont huit familles au total qui sont venues de tous les départements (même d’Espagne), 107 membres ont répondu présent. La fête familiale qui a permis de belles retrouvailles a débuté par la traditionnelle photo de famille suivie. Bien entendu le repas qui a suivi était composé de spécialités aveyronnaises où certains ont découvert l’aligot saucisses… D’anciennes photos de famille exposées ont fait remonter souvenirs et émotions parmi les participants. À l’heure de la séparation, chacun pensait à une future rencontre dans les années à venir pour un nouveau dimanche rempli de souvenirs, d’émotion et de partage pour ces huit familles réunies. Un grand merci aux organisateurs.