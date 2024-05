Bozouls. La paix se dessinera en arc-en-ciel samedi et dimanche

Un joyeux programme pour un voyage artistique, soutenu par la communauté de communes Comtal Lot Truyère, sera présenté par différents artistes ce les 1er et 2 juin.

L’art peut jouer un rôle crucial dans la promotion de la paix et de la réconciliation dans ce monde. Il offre une plateforme créative pour l’expression des émotions, des idées et des expériences vécues par les individus et les communautés. Les artistes jouent un rôle essentiel en tant que passeurs d’art et transmettent des messages puissants.

C’est ainsi que deux amies Catherine Jouvin (journaliste) et Virginie Tavernier, directrice d’une société d’évènementiel ont mis sur pied ce projet qui comprend une exposition d’artistes dont Christine Barrès, peintre bouillonnante qui vit au rythme de la couleur et Xavier Piton (artiste calligraphe mesuré et passionné tout en force et poésie) et les enfants coloristes. Exposition complétée par une soirée-concert, le tout autour de la paix qui donnera lieu à un lâcher de colombes pour que la paix devienne un art.

Programme

Samedi, de 10 heures à 19 heures ouverture de l’exposition artistique et découverte littéraires de la librairie de Bozouls. À 11 heures, inauguration à la galerie, à 12 heures, lâcher de colombes sur l’esplanade de la mairie. À 14 heures, atelier : les crayons de couleurs pour les enfants "coloristes", à 16 heures, conférence sur l’histoire des couleurs. À 19 h 30, soirée-concert, sur réservation, ouvert à tous.

Dimanche 2 juin, exposition à la galerie 11 heures, "Les crayons de couleurs pour les enfants" (gratuit). À 16 heures, remise de prix de la colombe d’or, d’argent et de bronze suivie d’un apéritif dînatoire sur place.

Contact office de tourisme au 05 65 44 10 63 ou www.terredaveyron.fr ou Catherine Jouvin au 06 03 01 04 00.

Prix d’entrée 5 €, gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans.