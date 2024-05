Vézins-de-Lévézou. La résidence des Deux ponts s’anime

Chaque semaine, les seniors locataires de la résidence des Deux ponts bénéficient de nombreuses animations et activités mais cette semaine fut encore plus riche d’animations ! Mercredi matin, les résidents sont partis avec leurs animatrices en direction de Millau, ils ont profité des portes ouvertes du centre de tri des déchets Ecotri de la zone artisanale des Fialets géré par le Sydom Aveyron pour le visiter. Une visite de deux heures rondement menée et très intéressante, les séniors sont repartis chargés de plein d’informations utiles concernant le tri de leurs déchets et le sort qui leur est réservé une fois le sac jaune jeté.

Ce même mercredi à midi, les séniors étaient attendus à la salle d’animation pour partager le repas intergénérationnel mensuel avec les enfants du centre de loisirs de Vézins-de-Lévézou. Repas partagé dans la bonne humeur et les rires ! À la suite de ce repas les enfants sont allés faire un temps calme à la bibliothèque municipale située dans la résidence, pendant que les séniors sont allés lire leur journal et pour certains faire une petite balade digestive avant que la pluie ne se remette à tomber. Vers 14 h 30, les deux générations se sont retrouvées dans la salle d’animation et ont passé une bonne partie de l’après-midi à jouer à différents jeux de société. Le lendemain, jeudi, les résidents ont encore une fois pris la route en direction de Millau toujours en la compagnie de leurs animatrices pour, ce coup-ci aller au cinéma !

D’un commun accord, les résidents ont décidé d’aller voir le film évènement "Un petit truc en plus" !

Ils ont adoré ce film plein d’émotion, tout en légèreté et ont pu débattre de celui-ci sur le trajet retour.

Les animatrices de la résidence des Deux ponts sont ravies de pouvoir accompagner les seniors dans ces sorties et activités et ne cessent de proposer des animations diverses et variées chaque mois.