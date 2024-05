Luc-la-Primaube. L’aide aux devoirs crée aussi du lien social

Le dispositif contrat local d’accompagnement à la scolarité qui est placé sous la responsabilité de la MJC et de la mairie, est un dispositif complémentaire à l’école, destiné aux habitants de la commune afin de soutenir les enfants dans leur travail scolaire et de renforcer les liens entre les familles et l’école. En plus du travail scolaire, cela permet aux élèves qui en ont besoin d’acquérir une méthodologie, des façons de travailler qui les aideront pour la suite de leur scolarité. Des liens affectifs très forts se nouent avec les accompagnateurs.

Ce lien social permet aussi à certains enfants de trouver un équilibre. Une vingtaine de bénévoles à La Primaube et à Luc, animent ces ateliers d'accompagnement à la scolarité ouverts aux enfants scolarisés du CP au CM2, le lundi et le jeudi de 16 h 45 à 18 h 15. L'aide aux devoirs a pour but d'accompagner les élèves dans leurs leçons, pendant leur temps passé à la garderie. Il ne s'agit pas de soutien scolaire, qui est assuré par l'école elle-même. Il s'agit plus d'un service de "confort" pour les élèves, ce temps leur permettant de faire leurs devoirs pour le lendemain et de rentrer à la maison l'esprit libre. François Bégaudeau, directeur de l'accueil de loisirs de la MJC et animateur de l'espace de vie sociale, a intégré la relaxation avant l'aide aux devoirs. Ainsi, jeudi dernier il a invité les enfants et les bénévoles, Michèle, Claudie, Anne-Marie, Vanessa, Françoise, Véronique et Marie-Georges qui animent ces ateliers dans le hall d'accueil de l'espace Saint-Exupéry pour faire des petits jeux, des exercices de respiration, d'étirement et de concentration afin de favoriser le bien-être, la détente, le développement, la concentration, et la confiance en soi et d'éliminer la fatigue en fin de journée. Les enfants sont contents du déroulement de ces ateliers.