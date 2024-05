Sainte-Radegonde. Le comité des fêtes reprend du service

Autour d’une nouvelle équipe intergénérationnelle avec comme objectif l’organisation de diverses manifestations festives pour développer des rapports de convivialité et de solidarité entre les habitants du village, le comité des fêtes est relancé.

Le bureau : Maryse Prieu et Rubens Gaillac (coprésidents), Dominique Combes et Matteo Ferrary (co-trésoriers), Pierre Combes et Hugo Sanchez (co-secrétaires) et les membres seraient ravis que des habitants les rejoignent dans ce projet. Une première manifestation va voir le jour avec l’organisation d’une soirée festive le samedi 29 juin (à partir de 19 heures) sur la place du Fournil.

Au programme : apéritif, pique-nique sorti du sac et le comité proposera à la vente saucisses grillées et chips,

Retraite aux flambeaux (lampions) par les enfants, grand feu de la Saint-Jean et ambiance musicale.