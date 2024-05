Naucelle. Le marché du samedi, un espace économique et chaleureux

Des œillets d’Inde étaient offerts sur le marché qui s’étire chaque samedi matin depuis la place de l’Hôtel de ville vers la place Saint-Martin. Les chalands s’y arrêtent et se laissent tenter par une offre variée et de qualité. "Ici, pas question d’agresser les gens, on est là pour parler de notre métier et de nos produits… en général ils aiment ça." Naucelle actions et ses bénévoles ont mis à l’honneur des mamans samedi dernier. Chacune s’est vue offrir un plant. Les chalands apprécient, comme Julie, derrière son landau : "J’apprécie le geste… L’an passé j’avais reçu un plant de bégonias qui orne toujours mon balcon."