Saint-Saturnin-de-Lenne. Le succès au rendez-vous pour la foire

La foire annuelle a connu un beau succès. Dimanche, de bon matin, le pré de La Clastre était très animé ! Divers stands, tracteurs, voitures anciennes, randonneurs, vaches et brebis, plants et fleurs, charcuteries, fromages, etc., arrivaient pour s’installer. Quel méli-mélo ! Mais pas pour longtemps car chacun trouva vite son emplacement.

Le vide-greniers a pris place le long des garages, l’exposition des voitures anciennes et tracteurs sur le terrain de pétanque ; les randonneurs ont quitté les lieux avec leurs accompagnateurs ; les vaches et leurs veaux ainsi que les brebis et leurs agneaux ont préféré l’herbe bien verte du terrain de foot pas loin des étals du marché de producteurs. Les organisateurs, les jeunes du comité, orchestraient tout cela avec bonhomie tout en gardant un œil sur les repas dans la salle des fêtes. Tout au long de la journée, ce fut une affluence régulière qui circula entre les différents lieux, que ce soit pour chiner, acheter des plants et des fleurs, des fromages et de la charcuterie à moins que ce ne soit pour découvrir les stands de Gévau’graines ou Natura Causses et les nouvelles réalisations de Muriel. Au passage on ne pouvait qu’admirer les véhicules anciens et s’attarder auprès des animaux, caresser les agneaux et les veaux et pourquoi pas prendre une photo.

Nombreux sont les visiteurs qui se sont installés ensuite à la salle de fêtes pour savourer le repas concocté par les jeunes. Incroyable ! Le taureau de Pierre, tout pimpant, a déambulé près de son maître, le suivant au pas.

Les jeunes organisateurs ont veillé au bon déroulement de leur manifestation apportant boisson ou autre aux exposants qui ont particulièrement apprécié.

Ainsi la foire s’est déroulée dans une super ambiance qui ne peut qu’encourager les organisateurs. "Nous sommes satisfaits car les participants sont satisfaits", disait l’un d’eux.