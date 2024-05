Thérondels. Le talent et l’éclectisme des chanteurs d’Olt ont conquis le public

Vendredi, le club des Tilleuls a proposé un après-midi récréatif au profit de ses adhérents et pour l’occasion avait invité la troupe "Les chanteurs d’Olt" composée de 11 chanteurs et d’un musicien accompagnateur professionnel.

La troupe présentait son spectacle "Conquêtes" qui retrace l’évolution de l’histoire de France de la préhistoire à nos jours. Chaque période est illustrée par des costumes spécifiques et accompagnée de chansons à succès dont les titres sont évocateurs de ces époques : la préhistoire (allumer le feu), le Moyen-Âge et Renaissance (Santiana), la Révolution (La carmagnole), l’aube du XXe siècle (La Madelon), les 30 glorieuses (vingt ans). Durant plus de deux heures, grâce à une mise en scène haute en couleurs, la complicité et la bonne humeur communicative qui règne au sein du groupe, le public a rythmé et chanté les chants. Un vrai moment de bonheur !

Cet agréable après-midi se terminait par un repas convivial préparé conjointement par les bénévoles du club et le traiteur Loubriat-Grialou, qui réunissait spectateurs et comédiens dans une chaleureuse ambiance.