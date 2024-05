Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. L’école des Marmousets aux Jeux olympiques et paralympiques

Les élèves des classes CM1 et CM2 ont participé récemment à une rencontre olympique et paralympique à Bozouls.

Organisée par l’Usep et soutenue par le conseil départemental ainsi que le comité départemental olympique et sportif de l’Aveyron, elle a permis aux élèves des différentes écoles publiques présentes de découvrir les activités suivantes : lancer de marteau, escrime, breakdance, tir à la carabine, boccia…

Cette journée a également été une belle opportunité de sensibiliser les élèves au paralympisme, moins connu et promu, et d’aborder un regard bienveillant et neutre.

Les élèves de l’école des Marmousets, déjà bien au fait grâce aux rencontres "olympiques" organisées depuis trois ans dans le cadre du label "Terre de jeux 2024" par la mairie de Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac, ont bénéficié d’une nouvelle occasion de faire le lien avec la diversité des disciplines figurant au programme olympique et paralympique de Paris 2024.