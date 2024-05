Laissac-Sévérac l'Église. Les commerçants fêtent le Roc laissagais avec une roue de la fortune

Samedi 1er juin les commerçants de l’Ucal (union des commerçants et artisans du Laissagais) fêtent le Roc laissagais, l’évènement sportif du printemps à Laissac ! Cette année, la rando roc démarre en traversant le centre bourg vers 10 h 15, c’est l’occasion d’animer les rues du village et de mettre en valeur le commerce de proximité. Toute la matinée, de 10 heures à 12 h 30, et pour chaque achat de plus de 5 € réalisé dans une boutique adhérente de l’Ucal, les clients se verront attribuer un bon de participation pour faire tourner la roue de la fortune, située place du 11-Novembre : 600 € de chèques cadeaux L’amiKdo sont en jeu, ce qui donnera encore plus de saveur aux achats de ce matin-là ! D’autant que Doun, le clown sévéragais, amusera de ses tours espiègles, petits et grands, avec son spectacle "magie en roue libre". Une bien belle matinée en perspective !