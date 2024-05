Baraqueville. Les élèves de Notre-Dame en Roumanie

Lundi, les élèves de Notre-Dame de Baraqueville se sont envolés pour le sud-ouest de la Roumanie à l’occasion d’un projet Erasmus + portant sur l’environnement.

Ils étaient chaleureusement accueillis à l’école de Marsani, dans un village de 4 000 habitants, commune de Dolj. La cérémonie d’ouverture a débuté par un petit spectacle de danses et chants traditionnels suivi d’une dégustation de spécialités pâtissières cuisinées par les familles. Plus tard, les délégations partenaires rendaient visite à un berger gardant son troupeau d’une cinquantaine de chèvres dans un lieu de vie certes bucolique mais très rudimentaire. Un échange sur ses conditions de vie et la fabrication de ses fromages a débuté devant sa cabane, faite de tôles et de planches avec un sol en terre battue. Il ne restait plus qu’à goûter sa production dans le restaurant du coin. Puis, chacun a pu découvrir la ville de Craiova, à 50 km de là.

Les élèves avaient ensuite rendez-vous avec leur correspondant et famille d’accueil. Le reste de la semaine, s’est poursuivi par de nombreuses activités, toutes en relation avec le thème du projet : visite d’un centre de tri de déchets, balade dans le parc Romanescu et découverte du musée d’histoire naturelle de Craiova.

Le jeudi, ils partaient à la découverte de Bucarest. Doru Savu, professeur de français et d’histoire-géographie, partenaire roumain du projet, accompagnait le groupe pour le guider dans les rues de la capitale : musée d’histoire naturelle, visite d’un écomusée à ciel ouvert qui retraçait la vie rurale et les traditions paysannes roumaines pour terminer par le palais de l’ancien dictateur Nicolae Ceausescu, désormais le parlement : une leçon d’histoire apprise sur le terrain.