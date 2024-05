Coubisou. Les habitants aux petits soins de leur commune et de leur environnement

Au sein de la commune, les habitants œuvrent au nettoyage et au fleurissement des villages du Monastère, de Cabrespines, de Coubisou, du Causse et de Nadaillac mais également des chemins de randonnée.

Profitant de quelques éclaircies en ce mois de mai plutôt pluvieux, enfants et adultes se sont mis au travail pour nettoyer les rues, enlever les mauvaises herbes, planter les nouvelles fleurs qui égaieront de leurs couleurs vives toute la belle saison.

Ces opérations se sont déroulées dans une bonne ambiance et se sont terminées par un repas pris en commun pour le village du Monastère. Comme chaque année, la municipalité fait l’achat des fleurs qui sont plantées et entretenues par les habitants des lieux.

Un habitant du village de Coubisou, qui vient régulièrement le week-end dans la maison familiale, participe activement au débroussaillage des rues et places. Dernièrement, il a également coupé l’herbe dans les allées du cimetière ; cette initiative a été fortement appréciée. N’oublions pas les dynamiques membres de l’association "Sécateurs et bonne humeur" qui, avec une météo très capricieuse, ont du travail pour l’entretien des chemins. Plusieurs matinées "spéciales tonte et débroussaillage" ont été organisées permettant de maintenir des circuits propres et dégagés ; une satisfaction pour les marcheurs, vététistes et traileurs.

Toutes ces actions sont à mettre à l’honneur. Elles offrent un environnement agréable et accueillant. Un grand merci à tous.