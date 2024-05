"On va retrouver notre public de cœur" : les Jumeaux vont fêter 30 ans de carrière en chanson à Viviez

Jérôme et Gilles Noël, alias Les Jumeaux aveyronnais, soufflent leurs trente bougies de carrière ce samedi 1er juin 2024 en Aveyron.

Jérôme et Gilles Noël, alias Les Jumeaux, vont célébrer leurs 30 ans de carrière dans la chanson à Viviez, samedi 1er juin 2024 dès 21 heures, à la halle de Viviez, organisé par OM12 association decazevilloise. "On est vraiment contents de retrouver notre public de cœur, cela faisait quelques années que nous n’étions pas retournés dans le bassin !".

Compositions et reprises

Un concert est au programme avec un mélange de compositions et de reprises, notamment "A notre ville", un titre dédié aux racines decazevilloises des deux frères, ou encore le remix festif du "Se Canto" que les Jumeaux ont réalisé en 2023. La première partie sera interprétée par Sorenza, une jeune chanteuse que Jérôme et Gilles souhaitaient mettre en avant.

Une rétro vidéo des 30 ans de leur carrière sera diffusée, de leur participation à l’émission de Pascal Sevran "La chanse aux chansons" aux multiples concerts donnés ces dernières années, jusqu’à leur intervention dans l’antre du TFC le 3 mai 2024.

Lors de la réception de Montpellier à Toulouse pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, Jérôme et Gilles ont interprété leur remix du "Se Canto" devant près de 30 000 supporters. "C’était une consécration pour nous. Les instances du TFC veulent qu’on retravaille ensemble la saison prochaine, sous un format différent", se réjouit Gilles Noël.

Une tonne de dates cet été

Cet anniversaire des 30 ans va lancer les concerts de l’été. Les mois de juin, juillet et août, Les Jumeaux chanteront de la Drôme au Tarn, en passant par l’Ariège, le Cantal, la Gironde, le Gers, le Lot… Jusqu’en Suisse ! "Nous allons embarquer avec un organisateur pour des soirées-concerts pendant une semaine !"

Sans oublier l’Aveyron. Les Jumeaux seront à Brusque le 16 juillet, Le Fel le 4 août et Villefranche-de-Rouergue en fin d’année, le 19 décembre. "On continue nos opérations de chant dans écoles, on travaillera prochainement avec les établissements de Bozouls et d’Espalion".

Réservation conseillée au 06 32 39 74 99. Tarifs : 12 € l’entrée adulte et 6 € enfant de moins de 12 ans (possibilité de se restaurer sur place)