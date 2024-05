Première visite d’État en France pour Joe Biden : voici quand et ce qu’a prévu le président des États-Unis

Pour la première fois, Joe Biden sera en visite d’État en France. La nouvelle a été officialisée ce jeudi 30 mai 2024.

Le président des États-Unis, Joe Biden, et son épouse Jill, honoreront une visite d’État en France pour la première fois. L’Elysée l’a officialisé ce jeudi 30 mai 2024.

Anniversaire du Débarquement et visite d’État

Le président américain et son épouse traverseront l’Atlantique en marge d’un début de mois de juin marqué par les commémorations des 80 ans du D-Day en Normandie, le 6 juin. Quant à la visite d’État, elle se tiendra 48 heures plus tard, le samedi 8 juin.

"Soutien sans faille à apporter à l’Ukraine"

L’Elysée a annoncé dans un communiqué que les présidents américain et français évoqueront dans leurs entretiens "le soutien sans faille et dans la durée à apporter à l’Ukraine" ainsi que les prochaines échéances internationales que sont le G7 de Bari, en Italie, en juin et le sommet de l’Otan en juillet à Washington, précise le palais présidentiel.

Un communiqué de la Maison Blanche a précisé que Joe Biden serait en France du 5 au 9 juin 2024, avec donc une participation aux commémorations du Débarquement le 6 avant un discours sur "l’importance de défendre la liberté et la démocratie", depuis la Pointe du Hoc, le 7, fait savoir BFM TV.

Européennes et Présidentielle

Emmanuel Macron et Joe Biden vont ainsi se rencontrer alors que l’un et l’autre vont connaître des échéances électorales. Le premier à très court terme, puisque les Européennes se tiendront le dimanche 9 juin. Le second un peu plus tard, 2024 étant marquée par la Présidentielle aux États-Unis qui, comme d’habitude, animera le mois de novembre au pays de l’Oncle Sam.