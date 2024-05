Argences en Aubrac. Quand les Hautes-Alpes viennent à la rencontre de l’Aveyron

Après le succès de sa poule farcie en avril, la Bourrée de l’Argence a accueilli pour la 3e édition des rencontres folkloriques de l’Argence, le groupe folklorique du Pays gavot venu découvrir notre petit bout d’Aveyron tout au long du week-end.

Les invités ont pu appréhender notre patrimoine gastronomique, culturel, traditionnel et le savoir-faire aveyronnais.

Alain Jacob, représentant la fédération française des arts et traditions populaires, était présent pour annoncer officiellement que les trois ambassadrices des arts et traditions populaires françaises (Mathilde Dominge, Payse de France 2024, Mélanie Muths, 1re demoiselle d’honneur et Papreeta Mabille, 2e demoiselle d’honneur) partiront au mois d’octobre représenter la France à Pékin. Le lendemain, tour à tour, le groupe folklorique du Pays gavot et la Bourrée de l’Argence ont pu mettre en scène pendant plus de trois heures, musique, danses et saynètes et ainsi faire revivre la vie d’hier dans nos campagnes devant une salle qui a bien failli être trop petite. La Bourrée de l’Argence a prévu tout un programme estival sur lequel nous reviendrons plus en détail courant juin.