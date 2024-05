Quésaco : le "wonyoungism", ou le perfectionnisme version K-pop

(ETX Daily Up) - On dit souvent que le mieux est l’ennemi du bien. Mais les idoles de la K-pop ne sont pas de cet avis. Les stars de pop coréenne s’efforcent d’être irréprochables, tant sur scène que dans leur vie quotidienne. Une quête de perfection qui atteint son paroxysme avec le "wonyoungism".

Le "wonyoungism" est une nouvelle tendance de développement personnel portée par les fans de ​​Jang Won-young, une chanteuse de K-pop de 19 ans. La jeune femme s’est fait connaître des amateurs de pop sud-coréenne grâce à sa participation au sextuor féminin IVE, mais aussi sa force de caractère. En effet, Jang Won-young semble respirer la confiance en soi. Dans une interview, on l’entend fièrement dire à son interlocuteur : "Je m’en fiche. Vous, c’est vous, moi, c’est moi". Des paroles assez anodines mais qui sont devenues un véritable mantra pour des milliers de jeunes Coréennes.

Les fans, majoritairement féminines, de Jang Won-young ont mis au point une méthode pour aider n’importe qui à devenir aussi sûr de soi que leur icône. Elle repose sur un zeste de méditation, une pointe de relaxation et surtout beaucoup de restrictions alimentaires. Car, comme la plupart des stars de K-pop, Jang Won-young accorde une grande importance à son apparence physique. La chanteuse apparaît toujours en public dans des tenues savamment étudiées pour mettre en valeur sa silhouette fine. Ses longs cheveux noirs brillent de mille feux et ses ongles sont manucurés avec soin. Bref, elle frise la perfection.

Sur les réseaux sociaux, les adeptes du "wonyoungism" se partagent des astuces pour obtenir la même plastique que Jang Won-young. Mais ces contenus inspirationnels peuvent pousser de jeunes - voire de très jeunes -filles à adopter des comportements dangereux pour la santé. Des publications comportant le hashtag #wonyoungism montrent des assiettes vides ou des chewing-gum, des friandises censées agir comme des coupe-faim.

Des dérives que dénoncent les adorateurs les plus fidèles de la chanteuse coréenne. "Je suis sûre que Won-young ne voudrait pas que son nom soit associé à des pratiques malsaines. Nous devons prendre soin de notre corps et de notre esprit. C'est le principal message de ce mouvement", a déclaré Anastasia, une internaute qui tient un compte dédié au "wonyoungism" sur TikTok, au site The Daily Beast.

Le "wonyoungism" montre à quel point les Coréennes vouent, dès le plus jeune âge, un culte à la beauté. Elles essaient de correspondre aux standards de beauté en suivant des régimes alimentaires, en faisant rigoureusement du sport, mais aussi en passant sous le bistouri. Dans le pays, une femme sur cinq a déjà eu recours à un acte chirurgical pour améliorer son apparence, d’après des chiffres de la Société internationale de chirurgie plastique cités par The Atlantic. Tout ça dans le seul et unique but de devenir aussi parfaites que les idoles de K-pop qu’elles vénèrent.