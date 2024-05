Sécurité sociale : vers la fin des arrêts de travail de moins de huit jours, le traitement de choc préconisé par la Cour des comptes

La haute juridiction propose, notamment, de ne plus indemniser les arrêts de travail de moins de huit jours, dans un rapport publié mercredi 29 mai, et de se pencher sur certains compléments de salaires.

La Cour des comptes propose de ne plus indemniser les arrêts de travail de moins de huit jours, pour faire 470 M€ d’économies par an. Face au dérapage des comptes de la Sécurité sociale, dont le déficit va se creuser à plus de 17,2 Md€ d’ici 2027, la haute juridiction liste ainsi plusieurs pistes possibles, dans son rapport d’application sur les lois de financement de la Sécurité sociale, publié mercredi 29 mai 2024.

Repousser le délai de carence

La cour propose aussi de repousser le délai de carence, entre le constat de la maladie et le début de l’indemnité, de trois à sept jours (945 M€ d’économies attendues). Et ce, "pour tous les arrêts, quelle que soit leur durée". Ou encore de réduire la durée maximale d’indemnisation de trois ans à deux ans, avec, parallèlement, une meilleure prise en charge des pathologies chroniques (750 M€ d’économies).

Le Medef demande, lui, l’introduction d’un "jour de carence d’ordre public". En clair, tout salarié supporterait un jour de carence, même ceux dont la couverture est aujourd’hui assurée par leur entreprise dès le premier jour d’arrêt maladie, rappellent les magistrats de la rue Cambon. Ils n’écartent pas là aussi cette piste, sous réserve de certains aménagements.

"Trouver les voies d'une meilleure régulation de la dépense"

"Il est impératif de trouver les voies d’une meilleure régulation de la dépense dans ce domaine des arrêts maladie", explique Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, alors que les frais d’indemnisation des arrêts de travail ont augmenté de plus de 50 % entre 2017 et 2022, pour atteindre 12 Md€ dans le régime général.

Des pistes explosives

Il faudrait, de manière générale, "mieux répartir la charge" de l’indemnisation des arrêts de travail entre la Sécurité sociale, les entreprises et les assurés, résume l’institution.

La haute juridiction propose aussi de réguler les médicaments anticancéreux innovants, pour réduire leur prix plus rapidement. Et de raboter certaines exonérations de cotisations sociales sur les compléments de salaires. Un sujet, là aussi, sensible. Parmi ces avantages dont bénéficient les salariés, figurent, en effet, la prise en charge d’une partie de la mutuelle, de contrats de prévoyance ou de retraite supplémentaire, les titres-restaurants, les chèques vacances, les frais de transport domicile-travail ou encore l’intéressement, les primes de partage de la valeur, les heures supplémentaires et les indemnités de rupture du contrat de travail.

Les magistrats préconisent enfin "d’aller plus loin dans la lutte contre la fraude aux arrêts de travail et dans le contrôle des prescriptions des médecins". L’institution détaillera fin juin des pistes concrètes d’évolution de l’assurance maladie.

Parmi ces idées plus impopulaires les unes que les autres, "il y a des gisements importants" d’économies, souligne Pierre Moscovici. Mais, reconnaît-il, il faudra de la "volonté politique" pour les mettre en œuvre.