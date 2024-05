Transhumance et folklore ont animé le village

Dimanche, la commune a accueilli de bon matin le passage des troupeaux en transhumance vers le plateau de l’Aubrac. À cette occasion le groupe folklorique local Lo Bourreïo-d’Olt a donné un spectacle matinal. Les nombreux spectateurs ont pu applaudir petits et grands danseurs et apprécier leur spectacle entre 7 h 30 et 10 h 30, entrecoupé par l’arrêt des troupeaux venant s’abreuver autour de la fontaine. Un beau mélange de traditions fort apprécié du public. La journée n’était pas finie pour la Bourreïo puisqu’une seconde représentation a été donnée le soir à l’occasion du repas de clôture des festivités à Aubrac.

Une belle journée qui marque le début des représentations estivales du groupe, sans oublier sa participation aux Européades en Sardaigne du 24 au 29 juillet.

Différentes dates en programmation sur la page Facebook du groupe "Lo Bourreïo-d’Olt".