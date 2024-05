Sébrazac. Un concours de belote avec 32 équipes

Trente-deux doublettes ont participé au concours de belote mensuel, proposé par l’association Sébrazac Initiative. Samedi, la salle des fêtes accueillait les 64 joueurs venus pour en découdre autour du tapis vert. Avec la bienveillance de l’équipe organisatrice, les participants ont passé une agréable soirée tout en disputant de belles parties dans une ambiance bien familiale. Les vainqueurs de la soirée, Julia et Michel, avec leurs 3 832 points, ont remporté les jambons ; Maurice et André, arrivant en seconde position avec 3 831 points, ont gagné les magnifiques corbeilles gourmandes et l’équipe Majorel-Delous, troisième, sont repartis avec les Roquefort. De nombreuses équipes ont été récompensées avec de beaux lots. Bravo à tous les joueurs.