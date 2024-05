Usine Sam, aéroport, agriculture, RN88, musée Soulages, train de nuit... Carole Delga, en visite ce vendredi en Aveyron, réaffirme ses engagements

Ce vendredi 31 mai 2024, en déplacement dans l'Aveyron, la présidente de la Région Occitanie viendra parler d’éducation et d’agriculture, avec la visite du lycée La Roque, à Onet-le-Château, mobilités, lors d’une réunion de travail du syndicat mixte de l’aéroport de Rodez-Aveyron ou encore culture avec les célébrations des 10 ans du musée Soulages. Des sujets lesquels la présidente de Région entend peser et apporter sa contribution.

Pourquoi cette visite au lycée agricole de La Roque revêt une importance si particulière pour vous ?

Alors que nous sortons tout juste de la crise agricole, et que le secteur connaît aujourd’hui encore de grandes difficultés, il est important que la Région réaffirme son soutien aux agriculteurs, à travers des aides à l’investissement ou à la trésorerie, et à ceux qui vont la faire vivre dans les années à venir. Nous tenons également à souligner l’importance du "consommer local", avec la création d’une plateforme régionale de mise à disposition de produits locaux pour la restauration collective, les départements ou les communes. Il faut favoriser un revenu direct pour les agriculteurs.

Votre visite en Aveyron prendra également une tonalité économique.

Concernant le domaine économique, 10 % des subventions qui sont données à l’échelle régionale concernent des entreprises aveyronnaises, alors que le département de l’Aveyron ne représente que 4 % de l’emploi en Occitanie. Nous avons doublé nos aides pour le département, où l’on retrouve des entreprises dynamiques, ambitieuses. Et nous avons cette nécessité de développer, de soutenir l’emploi.

Car effectivement, nous avons quelques inquiétudes, notamment du côté de l’usine Bosch d’Onet-le-Château, mais également à cause de cette terrible fermeture de l’usine Sam de Viviez. Malgré le désengagement de Renault et un manque d’implication de la part des services de Bercy, nous n’avons pas baissé les bras et nous nous sommes portés candidat au rachat du site de Viviez. Nous voulons qu’il y ait toujours de l’activité. Nous avons besoin de créer de l’emploi sur ce territoire marqué par de nombreuses fermetures d’usines.

Avez-vous des précisions concernant le rachat par la Région du site de l’ancienne usine Sam de Viviez ?

Normalement, le rachat du site sera effectif le 20 juin prochain. Je dis normalement, car avec le propriétaire chinois de l’usine, il y a eu de nombreux rebondissements ces trois dernières années. Nous nous sommes mis d’accord sur un prix d’acquisition de 420 000 €. La Région va supporter à 100 % ce rachat. À terme, nous souhaitons que des entreprises puissent réinvestir ce lieu. C’est un travail que nous menons avec les entreprises de la Mecanic Vallée, mais également avec des start-up à fort potentiel industriel ou avec d’autres industriels toulousains. Nous avons également des contacts en dehors d’Occitanie et de l’Hexagone, avec le concours de Business France.

Vraisemblablement, la reprise de l’activité sur le site de Viviez devrait prendre plusieurs mois. Les pistes que nous avons, pour l’instant, sont confidentielles. Avec une entreprise en particulier, cela fait deux ans que nous sommes en contact et que les projets mûrissent. Nous avons toujours une ambition industrielle sur le territoire.

En milieu d’après-midi, vous assisterez à une réunion de travail du syndicat mixte de l’aéroport de Rodez-Aveyron. La Région contribue à hauteur de 15 % à son financement. Allez-vous augmenter votre part, comme le souhaitent certains élus ?

Je tiens d’abord à rappeler, qu’avant mon élection, en 2016, la Région donnait zéro euro pour le financement de l’aéroport. Aujourd’hui, elle participe à hauteur de 15 %, ce qui représentera pour l’année 2024, plus d’un million d’euros, près de 900 000 € en 2023.

Dans la même période, tous les autres membres ont vu leur participation baisser. Le Département est passé de 75 % à 70 %, même s’il s’agit d’un effort très significatif pour un département et l’agglomération du Grand Rodez est passée de 12,5 % à 10 %. C’est le seul cas, en France, où une agglomération donne aussi peu.

Mais s’il y a un effort à faire, je veux qu’il soit proportionné et équitable. Pour les autres aéroports d’Occitanie, la Région donne systématiquement moins que les agglomérations ou les départements car ce sont des aéroports qui ont un impact local, sur un territoire intercommunal ou départemental. Le principe sera celui-là.

Depuis quatre ans, l’aéroport de Rodez-Aveyron est le seul d’Occitanie où la Région donne plus que l’agglomération. S’il y a une nouvelle répartition (la CCI, pour des raisons légales, ne pourra plus assurer sa participation à hauteur de 5 % lors de la prochaine délégation, NDLR), j’appliquerai ces deux principes qui sont en cours à Castres ou à Béziers : la Région donne moins que l’Agglomération et le Département car ce sont des aéroports dont le trafic bénéficie prioritairement à une échelle locale et non régionale.

Mais je reste attaché à cet aéroport car Rodez et l’Aveyron en ont absolument besoin, contrairement à Castres où avec la mise en service de l’autoroute A69 vers Toulouse, la question de sa pertinence se pose.

"Recréer des lignes de train en Aveyron serait de la folie économiquement", jugeait récemment le sénateur Alain Marc, alors qu’un projet est en cours pour relancer la desserte entre Rodez et Millau, pour un coût estimé entre de 80 à 130 millions d’euros. Jugez-vous ces investissements toujours nécessaires ?

J’ai d’abord été étonnée de la tonalité des propos du sénateur qui a, d’habitude, une attitude constructive. Il devrait plutôt nous aider pour obtenir des crédits de l’État pour le train de l’Aubrac, à mois qu’il ne trouve pas utile la ligne Millau-Neussargues.

Concernant le train de nuit, entre Rodez et Paris, la Région ne peut-elle pas apporter son soutien à cette ligne mise en difficulté par des retards répétés et du matériel souvent défectueux ?

Je rappelle que je m’étais battue auprès du ministre des Transports de l’époque, en 2016, Alain Vidalies, pour obtenir la sauvegarde ce train, alors qu’une menace de fermeture de cette ligne existait. Chaque fois que je rencontre l’actuel ministre des Transports, dans le cadre de mes fonctions de présidente des Régions de France, je lui rappelle l’importance des trains de nuit et en particulier le Paris-Rodez qui connaît effectivement d’importants dysfonctionnements.

Concernant les travaux sur la RN88, les financements de l’État tardent à arriver alors que le Département – la Région abonde aussi dans l’enveloppe – est prêt à démarrer les travaux.

Ce qui m’agace, c’est la non-réponse de la part de l’État. Je suis déçue et préoccupée qu’il ne donne même pas une indication. Je rappelle que l’État avait promis de participer à hauteur de 50 %. Le Département a accepté de prendre la maîtrise d’ouvrage de ces travaux, c’est un investissement lourd. La Région donnera environ 95 millions d’euros pour son financement.

Aujourd’hui, vous serez également en visite au musée Soulages, qui fête ses 10 ans. Quel avenir souhaitez-vous pour l’EPCC qui a connu quelques remous ces derniers mois.

Nous sommes confiants pour son avenir et c’est pour cela qu’avec tous les partenaires de l’EPCC (État, Agglomération, Département et Région), nous avons décidé de financer une étude pour l’extension du musée qui reste une magnifique réussite.

Comment abordez-vous cette visite en Aveyron alors que des tensions ont pu apparaître ces derniers temps avec des élus du territoire ?

Je suis toujours venue en Aveyron avec un état d’esprit constructif, respectueux. Volontariste. La Région investit massivement. L’accueil des Aveyronnais est chaleureux et électoralement, ils me le rendent bien. Depuis que j’ai été réélue il y a trois ans, je suis venue neuf fois en Aveyron. Le partenariat que je mène avec les entreprises, les associations, les universitaires, les maires doit continuer avec, y compris, pour certains qui sont qualifiés de grands élus.