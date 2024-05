Rieupeyroux. Agro-écologie : un retour à la terre nourricière avec Mathieu Foudral

Vendredi, Mathieu Foudral, à l’invitation du centre culturel, est intervenu pour présenter au public le résultat de ses constats, choix et expérimentations. Enseignant en lycée agricole et formateur, il défend agro-écologie et permaculture comme moyens de nourrir les hommes.

Dans un contexte difficile de changement climatique, perte des sols agricoles, perte de la biodiversité, augmentation des prix de l’énergie, pollution universelle, avec une agriculture conventionnelle qui nécessite du pétrole pour tout, comment nourrir la planète ?

Mathieu Foudral explique comment fonctionne l’écosystème et démontre que le système actuel fonctionne contre la nature : le monopole des céréales dans notre agriculture, produites à 75 % pour nourrir les animaux, entraîne la désertification. Il faut, dit-il, revenir au système agro-sylvo-pastoral, revenir aux fondamentaux qui poussent tout seuls, offrir une base alimentaire solide, avec un apport calorique fort (châtaignes, glands, noisettes, noix, miel, raisin, pois chiches) : "Avec la permaculture, le seul entretien, c’est la récolte !". Concrètement, il prône l’autonomie alimentaire, en s’appuyant sur les plantes sauvages comestibles, le zonage des espaces en fonction de la proximité du lieu de vie (tout autour de la maison, tout ce qui s’arrose, en saturant le sol de graines de légumes pour éliminer petit à petit les "mauvaises herbes", pour faire en sorte que les légumes spontanés et cultures supplantent l’herbe, plus loin verger, puis forêt et nature…). Avec potager, poulailler, serre, verger, arbres, on peut devenir autonome : en transformant sa production, avec conserves, congélation, on se nourrit, "la seule limite étant l’imagination et… le temps !".

Tout le monde est conscient des problèmes actuels, fort bien expliqués par le conférencier, mais tout le monde n’a pas une ferme familiale ou un terrain pour mettre en œuvre les conseils… Pour faire évoluer l’agriculture et nourrir les hommes, il faudra donc bien qu’agro-écologie et permaculture deviennent la problématique les professionnels, afin d’offrir une solution non seulement individuelle mais aussi collective !