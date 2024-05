Automobile : les trois choses à retenir de la présentation du 50e rallye du Rouergue

Jeudi 30 mai, l’ASA Rouergue a présenté la 50e édition de son rallye, qui aura lieu du 4 au 6 juillet et qui se disputera sur deux étapes. Au programme : 15 spéciales pour un total de 210 km de secteurs chronométrés.

Villecomtal et Espeyrac : deux anciennes spéciales de retour

Une des principales informations de la présentation du rallye, et dont tout le monde attendait la confirmation, c’est le retour de Villecomtal, berceau historique et centre névralgique du Rouergue de nombreuses années entre 1974 et 1993. Après plus de 30 ans de disette et pour le bonheur de tous les amateurs, Villecomtal fait son grand retour pour la 50e édition du rallye.

"Pour nous, sur le plan sportif, retourner sur les spéciales qui ont fait la légende et la notoriété du rallye, était important", soulignait Jean-Claude Bessaou, le président de l’ASA Rouergue avant d’entrer dans les détails. "Nous avions comme feuille de route de retrouver deux spéciales de l’époque. Depuis 50 ans, les routes ont changé et évolué, mais l’équipe a su trouver deux ES qui s’en rapprochent."

C’est donc après l’ES 1 et 5 de Rodelle, qui pour la circonstance a été raccourcie, que les pilotes rejoindront Villecomtal. Le village sera traversé en liaison pour prendre le départ de l’ES 2 et 6 Villecomtal – Campuac (8,30 km). Ensuite, les concurrents enchaîneront par l’ES 3 et 7 Espeyrac – Golinhac pour 12,40 km, identique à 1974, même si la spéciale était un peu plus longue puisqu’elle partait des Albusquiès. "Entre les Albusquiès et Espeyrac, c’est maintenant un véritable boulevard et cela ne se justifiait pas en course", expliquait Yves Pailhories, le vice-président de l’ASA Rouergue, avant d’enchaîner : "Je pense que ce sera la spéciale mythique de cette année."

Afin de créer une animation supplémentaire, la municipalité de Villecomtal a décidé d’offrir un petit-déjeuner à tous les concurrents lors du passage matinal dans la cité du Rougier.

Un record d’engagements en vue

Autre information importante : le nombre record d’engagés attendu cette année. « Pas loin de 200 ! », annonce Jean-Claude Bessaou. Un nombre élevé qui s’explique en partie par le fait que les trois coupes de marques, Renault Clio, Alpine et Stellantis (Peugeot 208 R4 et Opel Corsa R4), seront disputées sur le Rouergue 2024. "Nous sommes la seule épreuve du championnat cette année à avoir les trois coupes au programme."

Et ce flot de concurrents s’explique aussi par un engagement massif des équipages locaux. "Nous tenons particulièrement à remercier les équipages locaux pour leur participation, car au-delà des top pilotes, ce sont eux qui font le Rouergue. Et sans eux, l’épreuve ne serait pas ce qu’elle est."

Un anniversaire riche en festivités

Et qui dit anniversaire, dit également festivités ! Et le cinquantenaire sera particulièrement riche en animations. Avec dès le jeudi (4 juillet), une séance de dédicaces sur la place d’Armes à partir de 17 heures, avant la cérémonie officielle de départ à18 heures. Une cérémonie qui aura lieu en présence de Didier Auriol et de nombreux invités.

Le vendredi et le samedi, des simulateurs de conduite, une piste de karting électrique ainsi qu’un musée ambulant retraçant les 50 ans de l’épreuve, qui rejoindra Bourran le samedi en fin d’après-midi, seront proposés sur le parc d’assistance de Laissac. Toujours le vendredi, une grande soirée de gala où seront présents de nombreux vainqueurs du rallye de 1974 à nos jours sera organisée à la salle des fêtes.

Enfin, le samedi dans la nuit, le Rouergue se terminera avec un spectacle de drones lumineux inédit, qui mettra en scène le rallye et le patrimoine aveyronnais au Val de Bourran.

serge carrière