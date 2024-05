Aveyron : aligot géant, expositions, concerts, vide-greniers, fête des jardins : trois jours d'animations ce vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin

Ce vendredi 31 mai, samedi 1er juin et dimanche 2 juin 2024, il y aura encore l'embarras du choix pour se divertir en Aveyron.

Vendredi 31 mai

Anglars-Saint-Félix. – Duo Brotto Raibaut, à 19 heures ; bal animé par Rémy Geffroy, à 23 heures.

Aubin. Apéro- concert avec le groupe "FQ 50" suivi du bal avec "Malt 3", à 19 heures, devant la mairie.

Clairvaux-d’Aveyron. Concours de pétanquenà 20 h 30.

Decazeville. Conférence sur "L’odyssée des fourmis", à 20 h 30, à l’espace Yves-Roques.

Espalion. Concert La chorale du collège Louis-Denayrouze et "Au Chœur des Flots d’Entraygues", à 18 h 30, à l’église.

Laissac. Concert "On naît pas bon mais on se marre", à 20 heures.

Lapanouse. Concours de belote organisé, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Livinhac-le-Haut. Exposition "Au cœur de l’écorce".

Luc. Pitt Ocha par les Ogres de Barback, à 20 h 30, à la salle du Club.

Montsalès. Exposition "Les artistes du Causse", de 16 heures à 19 heures, à la galerie de la Tour.

Moyrazès. Vernissage de l’exposition Les ateliers de la Maresque "Artistes en herbe", à 18 h 30, à l’espace culturel Jean-Mazenq.

Mur-de-Barrez. Exposition "Ciel nomade", découverte du ciel nocturne de l’Aubrac, sur la grand-rue et la rue de l’église.

Naucelle. Vernissage "Qui dit quand" de Nicole Pfund, à 18 heures, à la galerie du Can.

Le Nayrac. – Projection "La tresse", à 20 h 30, à l’espace multiculturel.

- Projection "Le chant de la mer", à 13 h 30, à l’espace multiculturel.

- Projection "Le royaume de Kensuke", à 15 heures, à l’espace multiculturel.

- Projection "Les disparus de Saint-Agil", à 16 h 30, à l’espace multiculturel.

Olemps. Concert de Ruthen’accordéon, à 20 h 30, à la 777.

Onet-le-Château. – Apéro concert avec "Lol" et "La Déryves", à 20 heures, au pied du château.

- Concert hommage mené par l’orchestre national du Capitole (10 ans du musée Soulages), à 20 h 30, à La Baleine.

Rodez. Colloque autour de la condition physique et mentale dans des conditions hostiles, de 8 h 30 à 17 h 30. à la salle des fêtes.

Saint-Chély-d’Aubrac. Exposition "Au cœur de la nature" de Cathy Cavalier, peinture, à la Maison de l’Aubrac.

Saint-Geniez-d’Olt. Cinéma « Un p’tit truc en plus », à 20 h 30, au cinéma.

Salles-Curan. Cinéma "N’avoue jamais", à 20 h 30.

Salles-la-Source. Exposition « l’âme du vin chantait dans les bouteilles ».

La Salvetat-Peyralès. Exposition de créations à base de papier découpé, à la médiathèque Jean-Boudou.

Trémouilles. Soirée animée par Véronique Pomiès.

Villefranche-de-Panat. Exposition « fake news art, fiction, mensonge ».

Villefranche-de-Rouergue. – Exposition sur les époux Manouchian, au premier étage de la mairie.

- Concert avec "Pop et variétés" et "le chœur des jeunes et l’Ensemble vocal", au théâtre.

Viviez. Exposition "Dévoilées", à la salle du conseil municipal.

Samedi 1er juin

Anglars-Saint-Félix. – Apéro banda avec la "Banda Bono" suivi du bal gratuit avec le groupe ADN, à 20 heures.

- Concours de pétanque en doublettes, à 14 heures.

Aubin. – Apéro concert avec "Les Festayres" suivi d’un bal avec "Mission 2" et repas paella, à 19 heures.

- Concours de pêche avec lâcher de truite, à 8 heures, au plan d’eau du Gua.

- Couse cycliste, à 13 h 30, sur le circuit de la gare.

- Tournoi de foot féminin, de 10 heures à 18 heures, au stade Léopold-Goryl.

- Vide-greniers, de 8 heures à 13 heures.

Baraqueville. Bourse d’échange pour véhicules anciens, à l’espace Raymond-Lacombe.

Bozouls. – Exposition artistique "La paix arc-en-ciel", jusqu’à 19 heures, à la galerie.

- Exposition de voitures américaines, à 14 h 30, devant la mairie.

Brommat. À la découverte du parc Arboretum de Ma Barthe, à 15 heures.

Calmont. Fête des plantes.

Cassagnes-Bégonhès. Visite du jardin des plantes, de 10 heures à 18 heures, au Mourot.

Decazeville. La Cie Théâtron présente « 7 minutes, comité d’usine » de Stefano Massini, à 21 heures, au musée du patrimoine industriel et minier.

Espalion. – Aligot géant, à 19 h 30. place Frontin (anciennes prisons).

- Concert avec la banda "Les copains d’abord", à minuit.

- Déambulation des bandas dans les rues, de 16 heures à 19 heures.

Espeyrac. Foire annuelle, de 8 heures à 13 heures, place de l’église.

Firmi. Randonnée du cœur au profit des Restos du cœur, à 14 heures, salle d’animation.

Grand-Vabre. – Soirée musicale, à 20 h 30. à la salle des fêtes.

- Spectacle "Arboredanse", à 14 heures, à la chapelle Monedies.

Lacalm. Spectacle "Mariages" avec la troupe "Les Martagons", à 15 heures, à la salle communale.

Laissac. – Concert avec "La Déryves", à 20 heures.

- Épreuves du Roc laissagais, de 9 h 30 à 18 heures.

- Jeu "Roue de la fortune" et "Doun le magicien", de 9 heures à 12 heures, dans les rues de Laissac et de Sévérac-l’Église.

Luc. – Pitt Ocha par les Ogres de Barback, à 14 h 30 et à 20 h 30, à la salle du Club.

- Randonnée gourmande, à 18 heures, à l’école Jacques Prévert.

Marcillac-Vallon. Friperie au profit de la Banque alimentaire, de 10 heures à 17 heures, au 49, avenue Gustave-Bessière.

Montrozier. Concert avec 90 choristes de Résonance et des Troubadours du Rouergue de Rodez, à 20 h 30, à la salle d’animation de Gages.

Montsalès. Exposition "Les artistes du Causse", de 16 heures à 19 heures, à la galerie de la Tour.

Moyrazès. – Escape game organisé par Anim’à Moy, à 14 h 30, devant la salle des Arméniès.

- Exposition Les ateliers de Maresque « artistes en herbe », de 10 heures à 18 heures, à l’espace Jean-Mazenq.

Mur-de-Barrez. – Exposition "Ciel nomade", découverte du ciel nocturne de l’Aubrac, sur la grand-rue et la rue de l’église.

- Exposition "Electrosound" : animations familiales autour du son, de 10 heures à 17 heures, au gymnase.

Naucelle. – Concert avec Les "Contres temps" et Kévin Sévilla Fury, à 19 heures, à la salle des deux viaducs.

- Fête des jardins : découverte des plantes médicinales, de 10 heures à 18 heures, parking au lieu-dit La Clairie.

Onet-le-Château. – Concours de pétanque en doublettes, à 14 heures.

- Soirée tapas-concerts avec Les fines gueules, suivie d’un bal avec Média laser, à 20 heures, à la salle d’animation l’Aula.

- Spectacle "80’s Music mix", à 20 heures, à L’Athyrium.

Réquista. – Fête de la brebis : bodega avec Sors tes couverts et DJ Coco, à 19 heures.

Rodez. Concert de la chorale Mélodica de Rodez et de la chorale Yaqua Chanter de Taurines, à 20 h 30, à la chapelle royale.

- Concert "Swing guitare swing", à 20 h 30, à la Menuiserie.

- Vernissage de Jeanne Lacombe, à 18 heures, à la galerie Réplique.

Saint-Chély-d’Aubrac. Exposition "Au cœur de la nature" de Cathy Cavalier, à la Maison de l’Aubrac.

Saint-Geniez-d’Olt. Cinéma "Une affaire de principe", à 20 h 30, au cinéma.

Salles-Curan. Cinéma "Back to black", à 20 h 30.

Salles-la-Source. Exposition « l’âme du vin chantait dans les bouteilles ».

Sévérac-le-Château. Soirée musicale "A tous vents", à 20 h 30, à la salle d’animation.

Tauriac-de-Naucelle. Concert avec l’Écho des Cent vallées suivi de Trad 4D occitan, à 19 heures, à l’église.

Thérondels. Spectacle : Duo de Circassiens et musiciens et "Liberté envolée" numéro de tissus et cheval, à 18 h 30, au buron de Mandilhac.

Trémouilles. Soirée animée par Véronique Pomiès.

Villefranche-de-Panat. Exposition « fake news art, fiction, mensonge ».

Villefranche-de-Rouergue. – Concert avec le groupe de musiciens locaux "88 miles" et marché de pays et d’artisans locaux, à 18 heures, place Notre-Dame.

- Salon nature et bien-être, de 10 heures à 18 h 30, à la salle de Treize-Pierres.

- Concert avec "Pop et variétés" et "le chœur des jeunes et l’Ensemble vocal", au théâtre.

Villeneuve. – Concert avec Blocs notes, Rock & songs et Voltage cover, à 19 h 30.

- Piercing, tatouage, relooking tout au long de la journée,

Viviez. – Exposition "Dévoilées", à la salle du conseil municipal.

- Les Jumeaux en concert, à 21 heures, espace Jacques-Rey.

Dimanche 2 juin

Anglars-Saint-Félix. – 32e édition d’un village d’autrefois, à 15 heures, déjeuner chèvre ou tripous, à 8 heures, feu d artifice et bal musette avec l’orchestre David Firmin et concert de Red Line, à 22 h 30.

Aubin. – Apéro concert avec le groupe "7 à 9", à 18 h 30.

- Apéro tapas orchestré par l’ESC et l’atelier gourmand, à 12 heures.

- Concours de pétanque en doublettes, à 14 h 30. sur le plateau des Forges.

- Grande parade de rue, à 15 heures.

- Petit-déjeuner aux tripous ou tête de veau, à 8 heures.

Baraqueville. Bourse d’échange pour véhicules anciens, à l’espace Raymond-Lacombe.

Bozouls. Exposition artistique "La paix arc-en-ciel", de 10 heures à 19 heures, à la galerie.

Brommat. À la découverte du parc Arboretum de Ma Barthe, à 15 heures, à La Barthe.

Calmont. Fête des plantes.

Cassagnes-Bégonhès. Visite du jardin des plantes, de 10 heures à 18 heures, au Mourot.

Castelmary. Repas et animations diverses, à 12 heures, à Lavernhe.

Crespin. Pièce de théâtre "Lo Boçut", à 17 heures, à la salle des fêtes.

Druelle. Visite du prieuré du Sauvage, de 14 heures à 18 h 30.

Espalion. – Aligot géant, à 19 h 30. place Frontin (anciennes prisons), apéros bandas et paella, à 12 heures, déambulation des bandas, de 10 heures à 12 heures.

Lacroix-Barrez. Petit-déjeuner bio, de 8 heures à 11 h 30, ferme de Dilhac.

Laissac. Épreuves Roc laissagais.

- Randonnée pédestre de 10 km, départ du gymnase.

- Randonnée pédestre de 5 km, à 10 heures. départ du gymnase.

Luc. Pitt Ocha par les Ogres de Barback, à 14 h 30, place Saint-Jean.

Marcillac-Vallon. Concert méditatif, gongs et bols tibétains, à 18 heures, 3109 route de Bramarigues.

Montsalès. Exposition "Les artistes du Causse", de 16 heures à 19 heures, à la galerie de la Tour.

Moyrazès. Exposition : Les ateliers de Maresque « artistes en herbe », de 10 heures à 18 heures, à l’espace Jean-Mazenq.

Mur-de-Barrez. Exposition "Ciel nomade", découverte du ciel nocturne de l’Aubrac, sur la grand-rue et la rue de l’église.

Naucelle. – Fête des jardins : découverte des plantes médicinales, de 10 heures à 18 heures, parking à La Clairie.

- Récital L’Écho des Cent vallées, à 15 heures.

Olemps. Vide-greniers au profit du Téléthon, de 9 heures à 18 heures, salle de l’espace Georges-Bru.

Onet-le-Château. – Déjeuner aux tripous ou tête de veau, de 8 heures à 11 heures, à la salle d’animation l’Aula.

- Démonstration de joutes, fusion du bronze, de l’étain et travail du forgeron du Moyen Âge, à 10 heures, dans le champ du Poirier.

- Marché gourmand, à 12 heures, place du château.

- Vide-greniers, de 7 heures à 17 heures, à Onet-Village.

Rieupeyroux. Concert classique avec Romina Cadix, Delphine Raynal, René Icher, Gilles Liacopoulos, à 16 h 30, à l’église de Rivière.

Rodez. – Concert "Ensemble instrumental d’Aveyron" et "Ensemble vocal des Quatre-Saisons", à 18 h 30, à la chapelle royale.

- Concert Les choristes de l’Ensemble vocal des Quatre-Saisons et l’Ensemble instrumental de l’Aveyron, à 18 h 30, à la chapelle royale.

Saint-Chély-d’Aubrac. – Exposition « Au cœur de la nature » de Cathy Cavalier, à la Maison de l’Aubrac.

- Atelier cueillette sauvage, à 15 heures, grande prairie d’Aubrac.

Saint-Félix-de-Lunel. Randonnée, à 8 heures, à l’espace des cultures locales à Lunel.

Salles-Curan. – Cinéma "Back to black", à 17 heures.

- Cinéma "N’avoue jamais", à 14 h 30.

Salles-la-Source. Exposition « l’âme du vin chantait dans les bouteilles ».

- Spectacle "L’Âme du vin", à 18 heures, à la galerie de La Cascade.

Sauveterre-de-Rouergue. – Braderie, à 10 heures, au musée.

- Exposition "Métiers à créer. Artistes-Artisans ?", au musée.

Tayrac. Vernissage de l’exposition de l’artiste Didier Estival et de 7 autres artistes, à 11 h 30, à la Cabane.

Trémouilles.

- Soirée animée par Véronique Pomiès (restauration sur place),

Villecomtal. – Chasse aux trésors pour les enfants, à 10 heures.

- Jeux extérieurs types "kermesse", à 15 heures.

- Pique-nique partagé,

Villefranche-de-Panat. Exposition Fake news art, fiction, mensonge".

Villefranche-de-Rouergue. – Salon nature et bien-être, de 10 heures à 18 h 30. à la salle de Treize-Pierres.

- Concert, à 17 heures, au théâtre.