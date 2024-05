Laguiole. De l’émotion au pot de départ en l’honneur d’Emmanuelle Tixier

Avec beaucoup d’émotion, élus, agents municipaux, et collègues se sont réunis, récemment, autour d’Emmanuelle Tixier, pour un moment de partage avant son départ vers une autre collectivité.

L’occasion pour chacun de témoigner de sa reconnaissance envers Emmanuelle, directrice générale des services à la municipalité de Laguiole et de la remercier pour son engagement depuis 4 ans au service des habitants.

Grâce à son implication avec son équipe, de nombreux projets ont pu avancer, et d’autres se poursuivent.

L’appel de l’océan et la validation de l’examen d’attaché principal récemment obtenu, l’ont amenée à quitter les vastes terres du plateau de l’Aubrac pour la côte atlantique. Mais dans sa valise, aux côtés de beaux souvenirs dont celui de l’accueil reçu et des moments conviviaux, de produits locaux d’exception et de magnifiques couteaux de Laguiole qui lient en amitié, fleurons de nos savoir-faire d’excellence, Emmanuelle dit "espérer emporter aussi un peu par ce biais, ce bon sens paysan propre aux gens d’ici".

Nous lui souhaitons de voguer paisiblement vers sa nouvelle vie et le meilleur dans ses nouvelles responsabilités.