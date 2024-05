Onet-le-Château. Dernier après-midi réussi pour l’animation "à vous de jouer !"

Tous les deux mois, la ludothèque vient poser ses malles de jeux à la médiathèque. C’est "à vous de jouer !"

Mercredi, pour la dernière fois de la saison, une quinzaine d’ados ont (re) découvert les "jeux noirs", un thème choisi comme un clin d’œil à Pierre Soulages, en lien avec les animations organisées pour fêter les 10 ans du musée !

Une animation qui a trouvé ses marques et qui s’intègre désormais parfaitement dans la programmation de la médiathèque, lui permettant de rencontrer un autre public et de se faire mieux connaître et ce, hors les murs.

En effet, même si cette dernière est passée "sous le giron" municipal en 2021, elle est ouverte à tous et les Castonétois peuvent venir jouer sur place ou emprunter des jeux gratuitement, au même titre qu’ils peuvent emprunter des livres à la médiathèque, elle n’est peut-être pas aussi connue que le souhaiteraient les responsables (même si depuis cette date, cela a évolué très positivement) dont l’objectif est bien évidemment d’en faire bénéficier le maximum de personnes… Gageons que le prochain déménagement contribuera à ce regain de notoriété légitime.