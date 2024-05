Laissac-Sévérac l'Église. Deux randonnées pédestres au cœur du Roc laissagais

Dans les traces du Roc laissagais, et fort d’une participation habituelle très active à cet évènement, le club de randonnée "Laissac à dos" propose à tous ceux qui le souhaitent de randonner en famille dimanche 2 juin. Deux circuits sont possibles : une marche de 10 km dont le départ aura lieu à 9 heures du gymnase et une autre de 5 km, toujours au départ du gymnase, mais à 10 heures. Les inscriptions se feront au gymnase de 8 heures à 10 heures. Le tarif est de 3 € et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Une collation sera offerte à l’arrivée pour un temps convivial et d’échanges.