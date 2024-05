"Digne d'une seconde ouverture" : pour ses dix ans, le musée Soulages de Rodez voit les choses en grand

Jusqu’à dimanche 2 juin 2024, le musée Soulages célèbre les 10 ans de son inauguration, à travers diverses animations et autour d’une volonté claire : faire de cet anniversaire une grande fête populaire.

De son vécu, il paraît que Pierre Soulages détestait les anniversaires. Qu’aurait-il dit pour les 10 ans de son musée ? Personne ne connaît la réponse mais les responsables de l’édifice ruthénois ont fait les choses en grand.

De nouvelles collections du peintre accrochées

D’ici dimanche, plusieurs animations sont au programme pour honorer la mémoire du plus célèbre des artistes ruthénois et de son épouse Colette. "Nous comptons faire quelque chose de bien, digne d’une seconde ouverture", indique Benoît Decron, le directeur du musée. Et pour y parvenir, de nouvelles collections du peintre ont été accrochées au sein de la collection permanente de l’établissement.

Une quatrième dotation d'outrenoirs par Colette Soulages

Depuis jeudi 30 mai, sept outrenoirs de 2008 à 2022 ont été affichés à la suite d’une quatrième dotation consentie par Colette Soulages en 2023. Un des derniers d’entre eux a été travaillé au couteau par l’artiste, une œuvre inédite. En comptabilisant les dépôts, le musée ruthénois au 1,5 million de visiteurs dispose désormais d’une vingtaine d’outrenoirs, ce qui en fait la structure qui en possède le plus au monde.

Ouverture gratuite tout le week-end

Outre les nouvelles expositions, le musée propose durant le week-end des ateliers de créations dans le jardin (en continu) et des visites flash en extérieur (toutes les 30 minutes), permettant au public de découvrir différents aspects de l’architecture du bâtiment.

Divers spectacles sont également mis en œuvre par le musée et l’association des Amis du musée. Pour commencer, un concert hommage à Pierre Soulages se tient ce soir, à 21 h 30, au théâtre de La Baleine, à Onet-le-Château. Accompagnée de l’orchestre national du Capitole de Toulouse, la composition de William Blanck, "Reflecting black", s’inspire du travail du peintre ruthénois. Des places sont toujours disponibles et sont accessibles sur place et via le site du musée. Pour entretenir la féerie, des représentations verticales, sur la face nord du musée, se produiront le samedi, à 21 h 30, et le dimanche à 15 heures, à 16 heures et à 17 heures. La compagnie "Retouramont" dansera sur les murs de l’établissement, pour offrir un véritable numéro d’ombres et de contre-jour.

Avec ces animations, le musée s’attend à un week-end de fête, grâce notamment à un accès gratuit pour tous. "J’ai tendance à dire que les collections ici appartiennent à tout le monde et notamment au public ", répète à l’envi Benoît Decron. Avec cette stratégie, le directeur du musée, fidèle à sa philosophie, conforte sa volonté de rendre accessible l’art au plus grand nombre.