Disparition de Lina : la disparition soudaine d’un salarié au même moment que l’adolescente, cette nouvelle piste qui relance l’enquête

Depuis mardi 28 mai 2024, les enquêteurs qui travaillent d’arrache pied depuis huit mois sur la disparition de Lina dans le Bas-Rhin, une adolescente de 15 ans, alors qu’elle se rendait à pied prendre son train, ont entre les mains une nouvelle information, le témoignage d’un entrepreneur de la région du Grand-Est qui a signalé la disparition d’un de ses salariés le même mois que la jeune fille lors de l’émission "Appel à témoins" diffusée sur M6.

Dans les affaires de disparition, notamment celles qui s’inscrivent dans un temps long, le moindre indice, témoignage, peut à tout moment faire basculer l’enquête ou avancer les investigations.

La dernière trace de Lina en vie remonte au 23 septembre 2023 à 11 h 20

Dans le cadre de l’affaire Lina, cette adolescente âgée de 15 ans au moment de sa disparition dans le Bas-Rhin, le 23 septembre 2023, le témoignage troublant livré lors de la diffusion de l’émission de Julien Courbet sur M6, "Appel à témoins", par un chef d’entreprise de la région d’où est originaire la jeune fille, est en tout cas pris très au sérieux par les enquêteurs.

En effet, mardi 28 mai 2024, une partie du programme a été consacrée à la disparition de Lina autour de sa maman, Fanny Groll, qui est venue témoigner en direct. La maman qui reste convaincue que sa fille est vivante et a été victime d’un enlèvement a supplié toute personne susceptible de disposer d’informations de se manifester.

"Dans mes tripes, mon cœur, je sais qu’elle est en vie". Et de reprendre : "J’appelle toute personne qui aurait un renseignement, qui aurait vu quelque chose, qui aurait un doute sur quelque chose (...). Je vous en supplie, appelez, n’hésitez pas, osez, ce sont des appels anonymes vous ne risquez rien. On a besoin de savoir, on a besoin de Lina, on veut comprendre", a supplié la maman de l’adolescente.

Un salarié porté disparu depuis septembre 2023

Durant la soirée, ce fut le cas d’un homme, qui par téléphone, a contacté les équipes d’Appel à témoins, faisant un lien entre la disparition de l’adolescente il y a maintenant huit mois et celle d’un de ses salariés, qui le même mois, n’est plus revenu travailler.

Un chef d'entreprise de la région de Plaine révèle que son employé a soudainement disparu en septembre 2023 après 12 années de contrat en CDI. Cet homme habiterait "très près" du domicile de Lina#Lina #AppelÀTémoins pic.twitter.com/hPmz5iTl3y — RoronoaZoro (@RoronoaGasp) May 28, 2024

Au téléphone, ce chef d’entreprise a expliqué que son employé travaillait dans son établissement depuis douze ans, était en CDI. Sur le plateau de l’émission, le journaliste qui a rapporté les propos tenus durant cet entretien, a également indiqué que ce salarié habiterait à dix kilomètres du domicile de Lina.

Une information fournie dans la foulée aux enquêteurs qui se consacrent à l'affaire Lina pour que toutes les vérifications soient effectuées.

La piste intéresse les enquêteurs, qui sont en train de la vérifier. Il vivait dans un village à 10 km de Plaine. La disparition de cet homme avait bien été signalée dès octobre, mais son rapprochement avec le dossier Lina n’avait semble-t-il pas été faithttps://t.co/gXRh7KfEYM — RoronoaZoro (@RoronoaGasp) May 30, 2024

Plus de 400 appels et 200 mails pendant "Appel à témoins"

Comme le rapporte La Voix du Nord citant Le Parisien, "Appel à témoins" a été regardée par 1,6 million de téléspectateurs. Plus de 400 appels et 200 mails ont été reçus mardi 28 mai dans la soirée.

La disparition de ce salarié avait été signalée en octobre mais aucun rapprochement n’avait été fait avec la disparition de l’adolescente, indique Le Parisien.

Une enquête pour "enlèvement" et "séquestration" en cours

Une enquête pour "enlèvement" et "séquestration" est toujours ouverte. Plusieurs personnes ont été entendues par les gendarmes dans le cadre de celle-ci. Le jour de sa disparition, le 23 septembre 2023, l’adolescente de 15 ans se rendait, à pied, à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, où elle devait prendre le train pour rejoindre son petit ami à Strasbourg. Ce dernier, invité à venir témoigner lors de l’émission de Julien Courbet, n’a pas souhaité s’exposer publiquement mais a envoyé un émail que le présentateur a lu.

Lina a disparu entre La Plaine et Saint-Blaise : un parcours de 2,9 km au cœur des investigations

C’est le 23 septembre 2023 que la jeune fille s’est volatilisée alors qu’elle partait prendre un train à la gare direction Strasbourg pour rejoindre Tao, son petit ami. Un train prévu à 12 h 03 dans lequel elle n’est jamais montée comme ont pu le confirmer rapidement dès le début de l’enquête les images de vidéosurveillance.

Lina a disparu sur le trajet qu’elle effectuait à pied entre son domicile et la gare. Un trajet de 2,9 km entre La Plaine et Saint-Blaise-la-Roche. Un trajet où semble-t-il tout s’est joué et sur lequel se concentrent depuis huit mois les enquêteurs.