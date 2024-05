Dix ans du musée Soulages à Rodez : le maître de l'outrenoir, son oeuvre, le musée, un anniversaire en dix dates

Le musée Soulages de Rodez souffle ses dix bougies. L'occasion de revenir sur les dix dates clés.

24 décembre 1919

Naissance à Rodez de Pierre Soulages. Il grandit dans la rue Combarel, à deux pas du musée Soulages, dans une maison qui devrait être confiée aux bons soins de l’association des « Amis du musée Soulages ».

14 octobre 2009

Du 14 octobre 2009 au 8 mars 2010, le centre Pompidou à Paris présente la grande rétrospective consacrée à Pierre Soulages. Avec plus de 500 000 visiteurs et malgré une interruption de l’exposition en raison d’une grève du personnel, cette rétrospective arrive en quatrième position des expositions les plus fréquentées du centre Pompidou depuis 1977, derrière Salvador Dali (840 600 visiteurs en 1979), Henri Matisse (734 900 visiteurs en 1993) et Vassily Kandinsky (702 905 visiteurs en 2009).

20 octobre 2010

C’est la pose de la première pierre du musée Soulages. Aux côtés du président de la région Martin Malvy, du président du département Jean-Claude Luche, du président de l’agglomération Ludovic Mouly et du maire Christian Teyssèdre ainsi que de la préfète Danièle Polvé-Montmasson, Pierre Soulages en personne scelle la première pierre.

30 mai 2014

Inauguration et ouverture du musée Soulages en présence des époux Pierre et Colette Soulages et du président de la République François Hollande. « Pierre Soulages, vous êtes le peintre vivant le plus exceptionnel et vous faites à Rodez le plus beau des cadeaux », lui lance ce dernier, en référence également à la donation effectuée.

11 décembre 2019

Pour saluer son centenaire, Pierre Soulages est exposé au Louvre du 11 décembre 2019 au 9 mars 2020. Lors de son décès, Paris Match avait titré « Le dernier roi du Louvre », soulignant le caractère exceptionnel de cette exposition.

10 septembre 2021

Sept ans après son ouverture, le musée Soulages accueille son millionième visiteur. Il s’agit d’Agnès Dumarché, originaire de Saint-Hilaire en Isère. Elle était accompagnée ce jour-là de Jean-Claude Bazier et leur amie ruthénoise Françoise Fraysse-Gérard.

16 novembre 2021

Ce jour-là, la maison d’enchères Sotheby’s, à New York, adjuge un tableau de Pierre Soulages, intitulé "Peinture 195 x 130 cm, 4 août 1961" à la somme record de 20, 2 millions d’euros. L’œuvre était estimée entre 8 et 12 millions de dollars. Ce tableau, qui fait partie de la série de peintures rouge est considéré comme une œuvre "exceptionnelle".

15 mai 2022

C’est la date et le nom de la dernière œuvre de Pierre Soulages.

Un outrenoir de 102 x 130 cm qui est exposé au sein même du musée de Rodez.

25 octobre 2022

Décès de Pierre Soulages à l’hôpital de Nîmes, où il était entré pour une intervention chirurgicale aux yeux. 1er août 2023. Ce jour-là un pic de fréquentation record est atteint au musée Soulages avec 1 628 billets vendus.