Golinhac. Éric Romieu n’est plus

Les obsèques d’Éric Romieu, décédé à l’âge de 61 ans, ont eu lieu à Golinhac. Une grande assistance composée de parents et d’amis lui a rendu un dernier hommage émouvant.

Le souvenir qu’Éric restera à chacun est sa gentillesse, sa bonne humeur, toujours d’un bon conseil et toujours prêt à rendre service, ainsi que sa grande ouverture d’esprit. Il était très attaché à sa famille et à son village. Il a œuvré à la vie du village. Dans sa jeunesse, il était membre actif au comité des fêtes et joueur au club de quilles.

De 1989 à 1995, il a effectué un mandat au conseil municipal. Ces dernières années, il s’est investi au foyer rural, il a créé la section jardinage et participé à l’atelier patrimoine. Il a été aussi l’investigateur de la chorale paroissiale dont il était si fier !

Courageusement, durant 4 ans, il s’est battu avec beaucoup de volonté et dignité contre la maladie. Nous adressons à ses parents et à toute sa famille nos sincères condoléances.