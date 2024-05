Sauveterre-de-Rouergue. Itinérance culturelle : l’Ajal récompensée et soutenue par la fondation du crédit coopératif

L’édition 2024 des "prix de l’inspiration en ESS" de la fondation du crédit coopératif récompense des structures de l’ESS (économie sociale solidaire), engagées et "inspirées", qui mettent en œuvre des projets utiles et socialement remarquables partout en France.

En Occitanie, cent structures ont déposé leur candidature. Parmi elles, les représentants des sociétaires du crédit coopératif ont choisi de récompenser l’association Ajal (Association jeunesse arts et loisirs), située à Sauveterre-de-Rouergue. Cette association développe l’itinérance culturelle, accessible à tous, grâce à un camion-bar et une remorque-scène. "Créer du lien dans les territoires ruraux, grâce à l’itinérance culturelle, avec l’estafette."

L’Ajal souhaite, grâce à l’itinérance, développer des propositions culturelles diversifiées accessibles à tous, dans les territoires ruraux du département de l’Aveyron souvent dépourvus d’équipements adaptés. Pour cela, aux côtés d’associations culturelles du territoire, l’Ajal a imaginé puis développé l’estafette, un équipement culturel itinérant innovant, composé d’un camion-bar et d’une remorque-scène pour aller directement à la rencontre des populations !

Dans les territoires ruraux, l’accès à la culture est souvent limité par l’éloignement géographique et par le déficit en structure adaptée. Cela crée des inégalités et contribue à un sentiment d’isolement pour les habitants. Face à ce constat, l’Ajal a pris l’initiative de développer ce projet culturel d’estafette itinérante visant à démocratiser l’accès à la culture et à renforcer le lien social. Le soutien de la fondation (5 000 €) contribuera à financer des investissements de l’Ajal.