Réquista. La brebis en fête, dimanche

La 27e fête de la brebis, à Réquista, se déroule ce dimanche. Au programme : le passage du troupeau à 11 h 30 et à 16 h 30 suivi du défilé des 11 chars sur le thème "Les fonds marins" réalisés par les habitants de chaque commune du Réquistanais.

La randonnée pédestre gourmande "la ronde de la brebis", le salon du livre, la messe en occitan animée par la chorale de Saint-Martin-du-Céor, le petit marché de produits de terroir, la tonte et la traite des brebis, le travail des chiens de troupeaux avec Étienne Serclerat et les animations de rue diverses, pour les enfants atelier de fabrication fromagère. En fin d’après-midi : terrasses en musique avec Duonivo, Mutmutu, Sylvio et Nathalie, Sylvio le magicien et Groupe slam ; soirée dansante animée par le club d’accordéon du Réquistanais. Afin de bénéficier d’un ticket coupe-file, il est possible en amont d’acheter des places auprès de l’office de tourisme.