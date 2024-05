Lassouts. Le club de quilles de huit offre ses anciens maillots aux enfants malgaches

Mercredi, au cours d’un entraînement de l’école de quilles de huit, les coprésidentes du SQL, entourées des enfants et de quelques parents, avaient donné rendez-vous à Monique et André Pradalier pour une remise de maillots un peu particulière. En effet, ces derniers, originaires de Lassouts et fervents bénévoles de l’association Rouergue-Androna créée en 2003 pour venir en aide à un dispensaire et une école dans le nord de l’île de Madagascar, où vivait le père Albert Alazard, autre Lassoutois, décédé en 2019, vont effectuer au mois de juin un voyage bénévole et humanitaire à Madagascar. Les douze bénévoles de l’association emporteront dans leurs valises des médicaments pour le cabinet dentaire crée par l’association, des lunettes, des besoins de première nécessité pour les bébés et enfants en bas âge, mais également les anciens maillots des joueurs du club de quilles qui devraient faire le plus grand bonheur des enfants défavorisés malgaches.

La remise de nouveaux maillots, au niveau du club, en mars a permis de récupérer et faire le tri dans les anciennes tenues : maillots, shorts et survêtements vont retrouver une seconde vie pour le plus grand bonheur des enfants de l’école d’alphabétisation de Mandritsara au nord de l’île, crée par le père Alazard, avec l’aide matérielle et financière de l’association Rouergue-Androna depuis 2003.

Une belle façon pour le club lassoutois de soutenir l’action humanitaire menée par un ancien joueur du club. Rappelons qu’André Pradalier était licencié du club du SQL à sa création.